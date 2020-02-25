Политика

Газета.RuГазета.RuKyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве. В настоящее время переговоры с Тигипко продолжаются, заявили источники.
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Украинский политик и предприниматель, народный депутат Украины, бывший вице-премьер-министр и министр социальной политики Украины. В 1992-1997 годах был председателем правления Приватбанка.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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