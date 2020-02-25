Политика
Газета.RuKyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве. В настоящее время переговоры с Тигипко продолжаются, заявили источники.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Футбол
Сафонов считает, что «Зенит» не уважает Семака
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о текущем положении главного тренера «Зенита» Сергея Семака, чей контракт истекает по окончании сезона.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся
Павел Прилучный и Агата Муцениеце были вместе девять лет.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Гаджеты
Бесконтактный термометр Xiaomi Barcon поступает в продажу
Сегодня в продажу в Китае поступает новый бесконтактный инфракрасный термометр Xiaomi Barcon, который измеряет температуру практически мгновенно.
Шоу-бизнес
Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились
Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Происшествия
В Сочи река унесла в море двух детей
Двух детей вынесло в море рекой Псезуапсе в Сочи. Несовершеннолетние пытались перейти ее вброд, сообщает во вторник, 25 февраля, РЕН ТВ.
Происшествия
Американский студент обвиняется в нападении на полицейского в Москве
Студент из США Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейского в Москве, совершенном с риском для жизни правоохранителя.
Экономика
ЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей
Банк России перестанет брать комиссию с банков за переводы между физлицами с апреля 2020 года по июнь 2022, сообщил регулятор на своем сайте.
Происшествия
Сотрудники ФСБ и СКР задержали московского прокурора за крупную взятку
В Москве сотрудники управления ФСБ и Следственного комитета России (СКР) задержали прокурора за крупную взятку.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в нежелании устанавливать перемирие в Сирии
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия вместе с Тегераном и Дамаском тормозит процесс установления перемирия в Сирии.
Футбол
Наполи — Барселона 1:1 (2-й тайм)
Лионель Месси выйдет в стартовом составе испанской "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи", сообщается на сайте УЕФА.
Музыка
Пригожин назвал «Евровидение» конкурсом для начинающих
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рекомендовал участие в конкурсе «Евровидение» тем артистам, которые не добились больших успехов.
Происшествия
13 свидетелей по делу MH17 выступят анонимно — Nieuwsuur
Голландская новостная телепередача Nieuwsuur сообщила 25 февраля, что на процессе по делу MH17 13 свидетелей выступят анонимно.
Культура
18 проектов из Мордовии получат гранты Президента России
Чемпионом этого года среди мордовских грантополучателей стал Сергей Сеничев (театр-студия МХАТИК) с суммой гранта более 2,6 млн.
Общество
За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1»
Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
Футбол
Правительство Греции подписало с УЕФА и ФИФА соглашения о реорганизации греческого футбола
После встречи в резиденции премьера "Дворец Максима" Мицотакис и государственный министр Йоргос Герапетритис подписали с двумя организациями соглашения, которые предусматривают, что УЕФА и ФИФА в течение трех месяцев после его заключения проведут "комплексное исследование на тему совершенствования и модернизации греческого профессионального футбола".
Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Общество
В Курганской области ждут Мишустина с министрами
В Курганской области 25 февраля около полудня ожидается рабочий визит председателя правительства России Михаила Мишустина, который собирается прилететь вместе с министром экономического развития Максимом Решетниковым и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
Общество
Счетная палата усомнилась в качестве работы адвокатов по назначению
Счетная палата предлагает обязать ФПА разработать и утвердить обязательные для всех адвокатов стандарты юридической помощи, а Минюсту – предусмотреть перечень документов, предоставляемых адвокатом для подтверждения проделанной работы.
Общество
Cкончался экс-президент Египта Хосни Мубарак
Египетские СМИ сообщили о смерти экс-прездента страны Хосни Мубарака. Бывший глава Египта скончался в возрасте 91 лет.
Политика
В комитет Госдумы внесли поправки о голосовании по Конституции
На рассмотрение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству внесены поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию.
Кино
Грег Уильямс выложил в Сеть кадры со съемок фильма «Веном 2»
Авто
Самый мощный Volkswagen Touareg R зарядили от розетки
Новый Volkswagen Touareg R является самой мощной версией модели.
Общество
В Совфеде объяснили систему изменения размера пенсии
Бибикова отметила, что при переезде из одного региона в другой нормы исчисления пенсии меняться не должны.
Авто
Эксперты рассказали, почему кроссоверам не нужен полный привод
Автомобильные марки массово отступают от внедорожных ценностей и переходят с рамной конструкции на несущий кузов, неразрезные мосты в задней подвеске сменяют многорычажной конструкцией, а постоянному полному приводу на смену пришел подключаемый, дополненный всевозможными интеллектуальными помощниками.
Общество
Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне
Младший сын экс-президента Украины Петра Порошенко Михаил, который учится в Великобритании, вышел на сцену к российскому рэперу Face на его концерте в Лондоне.
Наука
Новая терапия за 2 недели вылечила мышей от тяжелого диабета
Выращенные новым способом бета-клетки ввели мышам, которые страдали от тяжелого диабета и демонстрировали повышенные уровни глюкозы в крови.