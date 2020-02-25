Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве. В настоящее время переговоры с Тигипко продолжаются, заявили источники.

Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

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