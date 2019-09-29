Экономика
Sputnik КыргызстанКыргызстан попросил Россию увеличить лимит на денежные переводы
Кыргызстан попросил Россию увеличить лимит на частные денежные переводы в республику, пишет РИА Новости со ссылкой на посла КР в РФ Аликбека Джекшенкулова.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 05:31, Вашингтон
Армия и оружие
Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец
Avia.pro вчера в 17:31
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .
Коммерсантъ 04:35
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Политика
Украинцы призвали Зеленского опубликовать разговоры с Путиным
На сайте украинского президента появилась петиция с призывом к Владимиру Зеленскому опубликовать стенограммы телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец 05:14
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Политика
«Не наш»: украинский певец рассказал о принадлежности Крыма
Украинский исполнитель Олег Винник высказался о принадлежности Крымского полуострова.
Газета.Ru 04:16
Политика
В 1941 году нацисты начали массовые расстрелы в Бабьем Яру
Парламентская газета 05:17
Футбол
Во время матча «Реала» и «Атлетико» ограбили дом Каземиро
ProstoProSport 03:50
Экономика
Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США
Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
РБК 27 сентября в 14:43
Наука
Создан новый анализ крови для выявления нескольких типов рака
Американские специалисты заявили, что им удалось разработать новый вид анализа крови, применение которого позволяет сразу обнаруживать несколько типов рака на ранней стадии.
Goroday.ru вчера в 19:11
Политика
NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.
Газета.Ru 03:25
Авто
Новый Mitsubishi Outlander впервые выехал на дороги
На электрической тяге Outlander может проехать до 70 км. Базовая версия нового поколения кроссовера будет оснащаться 1,5-литровым турбомотором.
Газета DAILY 27 сентября в 15:48
Футбол
Уле-Гуннар Сульшер: «У „МЮ“ нет недостатка желания, как в прошлом году»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер объяснил, как изменилась команда в этом сезоне.
Sportbox.RU 02:56
Происшествия
Пятеро детей ранены при взрыве гранаты в ЛНР
РЕН ТВ вчера в 12:38
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика
На встречу конституционного комитета Сирии пока никого не пригласили
Первая встреча конституционного комитета Сирии может пройти в присутствии международных представителей, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен.
РИА Новости 05:18
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Оникс» на Чукотке
Минобороны России опубликовало видеозапись первого в истории Тихоокеанского флота запуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.
Life.ru 27 сентября в 02:14
Происшествия
Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 30
Число погибших при землетрясении 26 сентября в Индонезии увеличилось до 30, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».
RT на русском 01:11
Политика
В отношении Бориса Джонсона могут начать уголовное преследование
В отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может быть инициировано уголовное преследование.
ТК Звезда вчера в 11:54
Армия и оружие
«Калашников» разместил ролик «экстремальных тестов» автомата АК-74М
Концерном "Калашников" во всемирной паутине размещен ролик "экстремального испытания" автомата АК-74М.
В городе R 00:52
Политика
Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии
Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
Происшествия
В ЕАО загорелись три вагона с углём
RT на русском 03:10
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 27 сентября в 06:06
Политика
Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что страна восстановит транспортное пассажирское сообщение с Крымским полуостровом.
Газета.Ru 04:17
Космос
Илон Маск представил обновленный корабль Starship
Основатель Илон Маск выступил перед публикой на фоне обновленного первого корабля Starship (модель Mk1) и рассказал о новом дизайне проекта.
NewInform 02:44
Гаджеты
В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.
МонаВиста вчера в 03:43
Автоспорт
Российский пилот Мазепин попал в аварию в гонке Формулы-2
В Сочи проходила вторая гонка этапа "Формулы-2". Однако уже на первом круге ее остановили красными флагами из-за аварии.
РЕН ТВ 05:03
Армия и оружие
В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной
При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12