Политика
РИА НовостиЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
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с чего всё началось
Ранее Жириновский обвинил СМИ в игнорировании митингов в Хабаровске. Лидер ЛДПР обратил внимание, что все центральные каналы в это время транслировали международную повестку.Говорит Москва12:58
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Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Технологии
Новое меню «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно
Стоит обратить внимание, что изменения в реестре могут нарушить работу Windows 10, поэтому инструкция рассчитана на уверенных пользователей.
Astera 12:31
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда 16:30
Футбол
Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева
Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском 16:42
Игры
Человек-паук в Marvel’s Avengers может стать эксклюзивом PlayStation 4
CyberSport.ru 00:57
Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии написал письмо лидерам 30 стран
Бывший соперник Лукашенко за пост президента Белоруссии Валерий Цепкало отправил открытое письмо лидерам 30 стран.
Общественная служба новостей 10:27
Футбол
Представители Гуги: «Спартак» сделал предложение по футболисту
Представители защитника бразильского "Атлетико Минейро" Гуги прокомментировали информацию о том, что московский "Спартак" интересуется футболистом, передает Sport24.
Газета.Ru 18:24
Происшествия
Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела
Господин Воеводин занимал пост гендиректора с 2009 года.
Коммерсантъ 11:36
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском 14:45
Шоу-бизнес
Ревва провел танцевальный баттл с Пухляшом
Ревва опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором показал, как проходит танцевальный баттл между ним и Пухляшом.
ФАН 19:15
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия 16:09
Политика
Медведев предложил ужесточить правила для мигрантов
Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза.
BFM.ru 09:45
Гаджеты
Характеристики новой видеокарты Radeon RX 6900 XT утекли в Сеть
RuNews24.ru вчера в 09:28
Общество
Глава ВОЗ усомнился в возможности создания вакцины от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус выразил сомнения по поводу создания лекарства, способного справиться с коронавирусной инфекцией.
Политика Сегодня 06:41
Происшествия
Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74
В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне.
Газета.Ru 16:55
Технологии
По неофициальным данным, компания Garmin заплатила многомиллионный выкуп преступникам, взломавшим ее системы
Как известно, в конце июня компания Garmin стала жертвой злоумышленников, которым удалось нарушить работу ее систем, включая те, что управляют производством и обеспечивают работу онлайновых сервисов.
iXBT.com 18:20
Общество
Посылки из Китая с неизвестными семенами объяснили мошенничеством
Напомним, ранее стало известно о получении жителями ряда стран, среди которых США, Канада, Новая Зеландия и Великобритания, загадочных посылок из КНР, в которых вопреки надписям на упаковках о бижутерии или игрушках находились неизвестные семена.
Деловое.ТВ вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru 07:00
Культура
В Судаке прошла третья смена форума «Таврида»
Победителями грантового конкурса смены визуальной культуры стали: Мария Деревягина из Ростовской области, Алена Бударина из Самарской области, Анастасия Горячева из Рязанской области, Регина Яфасова из Владимирской области, Анна Кудрявцева из Тверской области, Маргарита Файзулина из Москвы и Екатерина Манько из Республики Татарстан.
Вести Крым 07:57
Энергетика
ЦБ допустил новое падение цен на нефть
Банк России допускает возможность нового падения цен на нефть, следует из доклада о денежно-кредитной политике (.pdf).
Коммерсантъ 18:02
Кино
Звезда «Джентльменов» мог заменить Мадса Миккельсена в «Ганнибале»
В свежем интервью Collider телепродюсер и сценарист Брайан Фуллер поделился подробностями о том, как проходил выбор актера на заглавную роль в сериале «Ганнибал», которая в итоге досталась Мадсу Миккельсену.
Popcornnews.ru 19:00
Шоу-бизнес
Звезда «Холопа» Ольга Дибцева похудела на 35 килограммов после родов
Ольга не скрывает, что ни в чем себе не отказывала и ела все подряд. Однако после родов Дибцева сумела избавиться от набранных килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:00
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Новый национальный стандарт для автомобильных номеров вступил в силу в России с 4 августа.
Lenta.ru 18:47
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Кино
Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из «Аватара 2»
В июне Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить.
РИА Новости 09:34
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19