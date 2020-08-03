Ранее Жириновский обвинил СМИ в игнорировании митингов в Хабаровске. Лидер ЛДПР обратил внимание, что все центральные каналы в это время транслировали международную повестку.

с чего всё началось

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.

ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае

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