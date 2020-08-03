Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
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с чего всё началось

Жириновский заявил о готовности выдвинуть Дегтярёва в губернаторы Хабаровского края

Ранее Жириновский обвинил СМИ в игнорировании митингов в Хабаровске. Лидер ЛДПР обратил внимание, что все центральные каналы в это время транслировали международную повестку.
Говорит Москва12:58

Подробнее о событии

Жириновский назвал условие для выдвижения Дегтярева в губернаторы

РБК17:01

ЛДПР готова выдвинуть Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края

Коммерсантъ15:49

ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае

РИА Новости15:48

ЛДПР может выдвинуть Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края

Телеканал 360°15:04

ЛДПР готова выдвинуть Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края

ТАСС14:24

Жириновский назвал кандидата в губернаторы Хабаровского края

URA.Ru13:42

Жириновский заявил о готовности выдвинуть Дегтярёва в губернаторы Хабаровского края

Говорит Москва12:58
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Общество

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Интерфакс 17:06
1,8K
Происшествия

Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино

В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК 16:34
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Общество

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
2,1K
Происшествия

Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым

ТАСС 12:12
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Гаджеты

Китайский разработчик ИИ подал иск к Apple на $1,4 млрд

REUTERS / Mike Segar Shanghai Zhizhen сообщила в социальной сети, что потребовала в иске в качестве компенсации ущерба 10 млрд юаней ($1,43 млрд), а также, чтобы Apple прекратила производство, использование, продажу и импорт продуктов, которые нарушают её патенты.
3DNews 08:33
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Происшествия

Первая ракетка России Медведев остался без прав за превышение скорости

У российского теннисиста Даниила Медведева забрали водительские права за превышение скорости во время езды в Монако.
Вести.Ru 15:53
Шоу-бизнес

Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым

Одна из самых обсуждаемых пар Илья Авербух и Елизавета Арзамасова вместе отправились в Крым.
CT news 17:30
49
Общество

Магазины пожаловались на остановку поставок импортного алкоголя

Поставки импортного алкоголя в российские торговые сети идут с большими задержками.
Телеканал 360° 16:49
Политика

В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина

Журналист Ф. Кэмп, который является главой Атлантического совета, дал рекомендацию американским властям внимательно следить за действиями Путина.
Discover24 11:49
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Энергетика

Нефть Brent держится выше $44 за баррель

REGNUM 15:00
7
Космос

NASA показало подъем Crew Dragon из Мексиканского залива

NASA опубликовало на своей странице в Твиттере серию видео, где показано, как вылавливают и поднимают космический корабль Crew Dragon из воды, передает tvbrics.com со ссылкой на сайт Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства.
TV BRICS 09:44
1,2K
Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
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Общество

РФПИ ожидает регистрацию вакцины от коронавируса в ближайшие 10 дней

По прогнозам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отечественную вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение десяти дней, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».
Коммерсантъ 11:15
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Здоровье

ВОЗ оценила уровень смертности от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила смертность зараженных коронавирусом пациентов почти в 0,6%, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
Live24 10:46
3
Политика

Тимошенко заявила о «трагической ошибке» украинских граждан

РБК 01:38
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Футбол

Прядкин объяснил, почему Дзюба получил приз лучшего бомбардира РПЛ

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему титул лучшего бомбардира турнира по итогам сезона-2019/20 был разделен между нападающими «Зенита» Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном.
Матч ТВ 15:29
Хоккей

«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова

RT на русском 14:45
Гаджеты

Смартфон Mate 40 Pro от Huawei получит «экран-водопад»

Дни24 02:50
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Единоборства

Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе

Главным сражением мероприятия стал бой между американцами, выступающими в средней весовой категории, Дереком Брансоном и Эдменом Шахбазяном.
CT news 07:05
1
Футбол

Деян Ловрен: очень понравился домашний стадион «Зенита», я впечатлён

Чемпионат 15:35
Общество

С 4 августа начнет действовать новый ГОСТ на квадратные номера ТС

ГТРК Чувашия 05:53
Происшествия

Назван мотив убийства рэпера Картрайта

Ранее «ФедералПресс» писал одну из версий убийства рэпера. Друг Картрайта заявил, что его смерть могла быть связана с ритуальным обрядом.
ФедералПресс 04:13
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Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
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Происшествия

Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет 01 августа в 14:04
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Общество

Житель Нидерландов в 53 года выглядит на 25

Ёлдаш 10:35
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Космос

Черные дыры транслируют кадры эпического фильма об истории Вселенной

Черная дыра, горизонт событий которой дал землянам это открытие, получила гавайское имя Поэхи.
LentaChel.ru 31 июля в 08:51
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Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией

Военные нанесли удар по четырем террористам, которые пытались заложить взрывчатку в нескольких метрах от границы.
РБК 17:29
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Экономика

Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей

Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
3,4K
Футбол

Алексис Санчес перейдет в «Интер» на правах свободного агента

Алексис Санчес Кирилл Венедиктов Согласно информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 31-летний хавбек намерен перейти в "Интер" на правах свободного агента, разорвав контракт с "Манчестер Юнайтед".
REGNUM 14:39
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