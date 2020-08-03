Политика
РИА НовостиЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
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с чего всё началось
Ранее Жириновский обвинил СМИ в игнорировании митингов в Хабаровске. Лидер ЛДПР обратил внимание, что все центральные каналы в это время транслировали международную повестку.Говорит Москва12:58
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Общество
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Интерфакс 17:06
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК 16:34
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Гаджеты
Китайский разработчик ИИ подал иск к Apple на $1,4 млрд
REUTERS / Mike Segar Shanghai Zhizhen сообщила в социальной сети, что потребовала в иске в качестве компенсации ущерба 10 млрд юаней ($1,43 млрд), а также, чтобы Apple прекратила производство, использование, продажу и импорт продуктов, которые нарушают её патенты.
3DNews 08:33
Происшествия
Первая ракетка России Медведев остался без прав за превышение скорости
У российского теннисиста Даниила Медведева забрали водительские права за превышение скорости во время езды в Монако.
Вести.Ru 15:53
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Одна из самых обсуждаемых пар Илья Авербух и Елизавета Арзамасова вместе отправились в Крым.
CT news 17:30
Общество
Магазины пожаловались на остановку поставок импортного алкоголя
Поставки импортного алкоголя в российские торговые сети идут с большими задержками.
Телеканал 360° 16:49
Политика
В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина
Журналист Ф. Кэмп, который является главой Атлантического совета, дал рекомендацию американским властям внимательно следить за действиями Путина.
Discover24 11:49
Энергетика
Нефть Brent держится выше $44 за баррель
REGNUM 15:00
Космос
NASA показало подъем Crew Dragon из Мексиканского залива
NASA опубликовало на своей странице в Твиттере серию видео, где показано, как вылавливают и поднимают космический корабль Crew Dragon из воды, передает tvbrics.com со ссылкой на сайт Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства.
TV BRICS 09:44
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
Общество
РФПИ ожидает регистрацию вакцины от коронавируса в ближайшие 10 дней
По прогнозам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отечественную вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение десяти дней, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».
Коммерсантъ 11:15
Здоровье
ВОЗ оценила уровень смертности от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила смертность зараженных коронавирусом пациентов почти в 0,6%, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
Live24 10:46
Футбол
Прядкин объяснил, почему Дзюба получил приз лучшего бомбардира РПЛ
Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему титул лучшего бомбардира турнира по итогам сезона-2019/20 был разделен между нападающими «Зенита» Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном.
Матч ТВ 15:29
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском 14:45
Единоборства
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе
Главным сражением мероприятия стал бой между американцами, выступающими в средней весовой категории, Дереком Брансоном и Эдменом Шахбазяном.
CT news 07:05
Происшествия
Назван мотив убийства рэпера Картрайта
Ранее «ФедералПресс» писал одну из версий убийства рэпера. Друг Картрайта заявил, что его смерть могла быть связана с ритуальным обрядом.
ФедералПресс 04:13
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
Происшествия
Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет 01 августа в 14:04
Космос
Черные дыры транслируют кадры эпического фильма об истории Вселенной
Черная дыра, горизонт событий которой дал землянам это открытие, получила гавайское имя Поэхи.
LentaChel.ru 31 июля в 08:51
Армия и оружие
Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией
Военные нанесли удар по четырем террористам, которые пытались заложить взрывчатку в нескольких метрах от границы.
РБК 17:29
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
Футбол
Алексис Санчес перейдет в «Интер» на правах свободного агента
Алексис Санчес Кирилл Венедиктов Согласно информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 31-летний хавбек намерен перейти в "Интер" на правах свободного агента, разорвав контракт с "Манчестер Юнайтед".
REGNUM 14:39