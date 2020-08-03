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РИА Новости
РИА Новости

ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.В источнике
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РБК

Жириновский назвал условие для выдвижения Дегтярева в губернаторы

РБК17:01
Московский Комсомолец

Жириновский согласился выдвинуть Дегтярева в губернаторы Хабаровская края

Московский Комсомолецвчера в 14:39
РИА Новости

ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае

РИА Новостивчера в 15:48
ТАСС

ЛДПР готова выдвинуть Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края

ТАССвчера в 14:24
URA.Ru

Жириновский назвал кандидата в губернаторы Хабаровского края

URA.Ruвчера в 13:42
Коммерсантъ

ЛДПР готова выдвинуть Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края

Коммерсантъвчера в 15:49
Говорит Москва

Жириновский заявил о готовности выдвинуть Дегтярёва в губернаторы Хабаровского края

Говорит Москвавчера в 12:58

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфаксвчера в 07:01
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Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАССвчера в 06:44
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Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия22:17
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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Житель Нидерландов в 53 года выглядит на 25

Житель Нидерландов Эдсон Брандао, которому исполнилось 53 года выглядит значительно моложе своих лет и он поделился своим секретом изданию Unilad, рассказав о своем образе жизни и подходе к правильному питанию.
Ёлдашвчера в 10:35
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«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 11:59
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В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет

Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ruвчера в 06:13
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Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.
Газета.Ru2 августа в 15:19
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