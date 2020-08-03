ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.В источнике
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Жириновский согласился выдвинуть Дегтярева в губернаторы Хабаровская края
Московский Комсомолецвчера в 14:39
Жириновский заявил о готовности выдвинуть Дегтярёва в губернаторы Хабаровского края
Говорит Москвавчера в 12:58