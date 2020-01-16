Политика
ИзвестияЛДПР поддержала кандидатуру Мишустина на премьерский пост
Большинство депутатов ЛДПР решили поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом заявил журналистам лидер партии Владимир Жириновский, передает «РИА Новости» в четверг, 16 января.
Читать в источнике
Оценить
Он, конечно, специалист. Поэтому большинство депутатов фракции ЛДПР приняли решение поддержать Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства России.
Подробнее о событии
Показать все источники
ЛДПР поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ, а КПРФ решила воздержаться
Псковская Лента Новостей04:00
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
Экономика
США и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
Политика
Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию
Ранее Эрдоган объявил, что турецкие военные начинают выдвигаться в Ливию для поддержки ПНС страны.
Футбол
Бабаев: общее собрание клубов РПЛ поддержало расширение лиги
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу, заявил журналистам генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Происшествия
Четверо погибли в аварии под Саратовом
Сообщается, что столкнулись автомобиль ГАЗ и минивэн Hyundai. В результате от полученных травм скончались четыре человека.
Политика
Путин обсудил с главой Евросовета подготовку к конференции по Ливии
«Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 декабря в Берлине», — говорится в сообщении.
Происшествия
SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово
Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Политика
Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу
Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
Политика
Мишустин выступил против списания долгов россиян
Кандидат на пост главы правительства России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме выступил против списания долгов россиян по кредитам.
Космос
Крупнейший в мире радиотелескоп запущен в работу в Китае
На днях Китай официально сдал в эксплуатацию крупнейший в мире радиотелескоп FAST.
Политика
На Украине приняли закон об ограничении обучения на русском языке
Согласно документу, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам страны, языки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать в базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.
Политика
Главой правительства России вместо Медведева может стать Мишустин
Президент Владимир Путин внёс кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Политика
Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции
Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции Президент России Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о поправках к Конституции, анонсированных в послании Федеральному собранию.
Здоровье
В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка
В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Политика
Михаил Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни
Михаил Мишустин намерен в ближайшие время представить президенту Владимиру Путину кандидатов на министерские кресла в новом составе правительства.
Происшествия
На борту авиарейса Санкт-Петербург-Мурманск возникла ЧС
Рейс компании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Мурманск, сообщил об аварийной ситуации на борту.
Происшествия
Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу
Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
Политика
Зеленский отозвал законопроект о децентрализации
Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.
Политика
Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов
Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Общество
Школьников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием
Общество
«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку
Учительницу одной из школ Брянска хотят уволить из-за ее гомосексуальной ориентации.
Политика
МВД Украины возбудило дело о слежке за послом США
Украина надеется, что США окажут ей сотрудничество в раскрытии этого преступления.
Экономика
Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами
Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машиномест с помощью банковских карт, говорится в сообщении банка.
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
Общество