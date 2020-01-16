Он, конечно, специалист. Поэтому большинство депутатов фракции ЛДПР приняли решение поддержать Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства России.

Большинство депутатов ЛДПР решили поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом заявил журналистам лидер партии Владимир Жириновский, передает «РИА Новости» в четверг, 16 января.

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Экономика США и Китай подписали первую часть торговой сделки Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.

Футбол Бабаев: общее собрание клубов РПЛ поддержало расширение лиги Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу, заявил журналистам генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

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Происшествия SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

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