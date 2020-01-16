Политика

ИзвестияИзвестияЛДПР поддержала кандидатуру Мишустина на премьерский пост

Большинство депутатов ЛДПР решили поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом заявил журналистам лидер партии Владимир Жириновский, передает «РИА Новости» в четверг, 16 января.
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Владимир Жириновский
Он, конечно, специалист. Поэтому большинство депутатов фракции ЛДПР приняли решение поддержать Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства России.
— Владимир ЖириновскийИзвестия 03:57

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