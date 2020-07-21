Политика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Формат многодневного голосования будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы.
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с чего всё началось
Государственная дума приняла
 в третьем чтении закон, в соответствии с которым голосование на выборах любого уровня в России сможет проводиться в течение не только одного, но и двух или трех дней.
РБК06:09

Подробнее о событии

Госдума приняла закон о «трехдневном голосовании»

Вести.Ru08:41

Эксперт оценил закон о многодневном голосовании

РИА Новости08:18

Госдума разрешила проводить любые выборы в течение трех дней

РБК06:48

Госдума поддержала закон о трехдневном голосовании

Газета.Ru07:20

Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

RT на русском06:19

Госдума приняла в третьем чтении закон, допускающий голосование в течение трех дней на выборах и референдумах

Эхо Москвы11:26

Госдума приняла закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах

ТАСС05:49
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Хоккей

У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус

Очередное тестирование хоккейного клуба ЦСКА прошло 21 июля.
Российская газета 11:44
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Происшествия

Мать ребенка, выпавшего из окна в Подольске, состоит на учете комиссии

Мать ребенка, который выпал из окна в Подольске, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня текущего года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новости 10:29
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Общество

Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Общество

Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
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Происшествия

Во вторник в городе Луцке был захвачен рейсовый пассажирский автобус

Во вторник утром в городе Луцке был захвачен рейсовый пассажирский автобус. 20 пассажиров оказались заложниками.
Независимая газета 12:40
Политика

Ветеран «Альфы» оценил действия украинских спецслужб в Луцке

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров счел непрофессиональными действия сотрудников украинских спецслужб по освобождению заложников в Луцке.
Вести.Ru 12:03
Политика

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 02:22
2,2K
Политика

Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным

Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
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Экономика

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

В документе не указывается, сколько денег удастся сэкономить благодаря пропуску индексации зарплат чиновников в следующем году.
РБК 02:54
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Авто

В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon

Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно.
Автоновости дня 01:01
39
Единоборства

Тайсон может провести бой с Роем Джонсом

Bethub.org 11:01
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
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Общество

Заложница из захваченного украинского автобуса вышла на связь с журналистами

Женщина, которая находится в захваченном автобусе в украинском Луцке, вышла на связь с журналистами сайта «Перший».
Lenta.ru 11:35
Музыка

Большой концертный марафон ко Дню ВМФ пройдет в онлайн-формате

В воскресенье, 26 июля, в День ВМФ пройдет большой концертный марафон. Его подготовил городской комитет по культуре.
Город+ 12:40
Общество

Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
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Культура

Актер сериала «Интерны» переехал в Лондон и устроился официантом

Актер сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис, сыгравший роль Бориса Левина, переехал в Лондон и устроился работать официантом.
Известия 10:20
158
Общество

Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого

Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
235
Шоу-бизнес

Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры

Газета.Ru 11:21
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Здоровье

Академик РАН назвал условие для завершения первой волны COVID-19

Осенний всплеск заболеваемости будет связан не только и не столько с COVID-19, сколько с другими респираторными заболеваниями, которые никуда не делись, такой подъем происходит каждый год, добавил академик.
Интерфакс 08:44
1
Общество

Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса

Evo-rus.com 08:18
993
Общество

Пригожин «пожертвовал» Навальному 1 млн рублей

Коммерсантъ вчера в 12:31
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Общество

В метро Москвы установят систему распознавания лиц за 1,39 млрд рублей

Оборудование для системы распознавания лиц планируют закупить для 1,5 тыс. вагонов метро в Москве, на это могут выделить почти 1,4 млрд рублей.
ТАСС 09:22
22
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ

В технический регламент Таможенного союза внесут поправки по поводу использования б/у частей. Теперь они будут запрещены к использованию.
Live24 05:20
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Кино

Вышел первый трейлер фильма «Изгой» с Меган Фокс

Студия Lionsgate Home представила первый трейлер боевика "Изгой" (Rogue) с Меган Фокс в главной роли.
Inc-news.ru 09:47
Космос

Убежищем для древней инопланетной жизни могут быть лавовые трубы

Когда-то в древности жизнь планеты, потерявшей свою атмосферу и воду на поверхности, могла в поисках последнего убежища переместиться в лавовые трубы.
LentaChel.ru 18 июля в 11:20
Авто

Липчанам предложат скидку при переводе автомобилей на газ

Липецкая область вошла в число 27 регионов РФ, в которых автовладельцы при переводе машин на газомоторное топливо получат 90-процентную скидку.
Обозреватель Врн 12:48
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Авто

Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet

7 августа компания Kia в Индии проведет презентацию нового кроссовера под названием Sonet.
Tvoe-avto.com 12:30
10
Путешествия

Туристы из РФ пока не смогут разместиться в недорогих отелях Турции

После возобновления авиасообщения между Россией и Турцией трёхзвездочные и четырёхзвездочные турецкие гостиницы могут оказаться недоступными для российских туристов, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.
Аргументы и Факты 11:08
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Армия и оружие

Греция привела армию в повышенную готовность из-за действий Турции

Решение Турции начать исследования возле острова Кастелоризо вынудило Грецию привести свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности.
Экономика сегодня 11:08
3
Как работают Яндекс.Новости?
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