Политика
RT на русскомГосдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Формат многодневного голосования будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы.
Читать в источнике
Оценить2,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
Хоккей
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус
Очередное тестирование хоккейного клуба ЦСКА прошло 21 июля.
Российская газета 11:44
Происшествия
Мать ребенка, выпавшего из окна в Подольске, состоит на учете комиссии
Мать ребенка, который выпал из окна в Подольске, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня текущего года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новости 10:29
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
Происшествия
Во вторник в городе Луцке был захвачен рейсовый пассажирский автобус
Во вторник утром в городе Луцке был захвачен рейсовый пассажирский автобус. 20 пассажиров оказались заложниками.
Независимая газета 12:40
Политика
Ветеран «Альфы» оценил действия украинских спецслужб в Луцке
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров счел непрофессиональными действия сотрудников украинских спецслужб по освобождению заложников в Луцке.
Вести.Ru 12:03
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 02:22
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
Экономика
Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников
В документе не указывается, сколько денег удастся сэкономить благодаря пропуску индексации зарплат чиновников в следующем году.
РБК 02:54
Авто
В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно.
Автоновости дня 01:01
Единоборства
Тайсон может провести бой с Роем Джонсом
Bethub.org 11:01
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Общество
Заложница из захваченного украинского автобуса вышла на связь с журналистами
Женщина, которая находится в захваченном автобусе в украинском Луцке, вышла на связь с журналистами сайта «Перший».
Lenta.ru 11:35
Музыка
Большой концертный марафон ко Дню ВМФ пройдет в онлайн-формате
В воскресенье, 26 июля, в День ВМФ пройдет большой концертный марафон. Его подготовил городской комитет по культуре.
Город+ 12:40
Общество
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
Культура
Актер сериала «Интерны» переехал в Лондон и устроился официантом
Актер сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис, сыгравший роль Бориса Левина, переехал в Лондон и устроился работать официантом.
Известия 10:20
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Шоу-бизнес
Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры
Газета.Ru 11:21
Здоровье
Академик РАН назвал условие для завершения первой волны COVID-19
Осенний всплеск заболеваемости будет связан не только и не столько с COVID-19, сколько с другими респираторными заболеваниями, которые никуда не делись, такой подъем происходит каждый год, добавил академик.
Интерфакс 08:44
Общество
Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса
Evo-rus.com 08:18
Общество
Пригожин «пожертвовал» Навальному 1 млн рублей
Коммерсантъ вчера в 12:31
Общество
В метро Москвы установят систему распознавания лиц за 1,39 млрд рублей
Оборудование для системы распознавания лиц планируют закупить для 1,5 тыс. вагонов метро в Москве, на это могут выделить почти 1,4 млрд рублей.
ТАСС 09:22
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ
В технический регламент Таможенного союза внесут поправки по поводу использования б/у частей. Теперь они будут запрещены к использованию.
Live24 05:20
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Изгой» с Меган Фокс
Студия Lionsgate Home представила первый трейлер боевика "Изгой" (Rogue) с Меган Фокс в главной роли.
Inc-news.ru 09:47
Космос
Убежищем для древней инопланетной жизни могут быть лавовые трубы
Когда-то в древности жизнь планеты, потерявшей свою атмосферу и воду на поверхности, могла в поисках последнего убежища переместиться в лавовые трубы.
LentaChel.ru 18 июля в 11:20
Авто
Липчанам предложат скидку при переводе автомобилей на газ
Липецкая область вошла в число 27 регионов РФ, в которых автовладельцы при переводе машин на газомоторное топливо получат 90-процентную скидку.
Обозреватель Врн 12:48
Авто
Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet
7 августа компания Kia в Индии проведет презентацию нового кроссовера под названием Sonet.
Tvoe-avto.com 12:30
Путешествия
Туристы из РФ пока не смогут разместиться в недорогих отелях Турции
После возобновления авиасообщения между Россией и Турцией трёхзвездочные и четырёхзвездочные турецкие гостиницы могут оказаться недоступными для российских туристов, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.
Аргументы и Факты 11:08
Армия и оружие
Греция привела армию в повышенную готовность из-за действий Турции
Решение Турции начать исследования возле острова Кастелоризо вынудило Грецию привести свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности.
Экономика сегодня 11:08