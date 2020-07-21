Коронавирус
ФедералПрессЛДПР поддержала законопроект о многодневном голосовании
Российский лидер поддержал это предложение. Фракция ЛДПР также выступила в поддержку законопроекта, хотя ранее придерживалась противоположной позиции.
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Трёхдневное голосование позволит гражданам найти время для этих целей, считает Жириновский
Парламентская газета05:44
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Происшествия
Полиция проверяет данные о стрельбе в элитном поселке в Подмосковье
Правоохранители проверяют информацию о стрельбе в элитном коттеджном поселке "Береста" на Новорижском шоссе в Московской области, в результате которой был якобы ранен неизвестный мужчина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 07:51
Футбол
«Динамо» может купить Фомина у «Уфы» за 4,5 млн евро
«Динамо» может купить Фомина за 3,5-4,5 млн евро. 23-летний хавбек провел в составе «Уфы» в нынешнем сезоне РПЛ 27 игр.
ProstoProSport 05:36
Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Lenta.ru 06:51
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru 07:29
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
Футбол
Пантелеев: «Хотим, чтобы Луценко стал лучшим бомбардиром в чемпионате»
Полузащитник тульского "Арсенала" Владислав Пантелеев надеется, что его одноклубник Евгений Луценко сможет стать лучшим бомбардиром РПЛ.Он заслужил такой результат своим трудом.
Soccer.ru 04:47
Энергетика
Цена на нефть Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель
Цена на нефть марки Brent впервые с 9 марта поднялась выше $44 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 05:30
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия вчера в 23:47
Происшествия
В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование
Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
Политика
Кремль объяснил отказ от идеи войти в пятерку крупнейших экономик мира
Россия отказалась от идеи до 2024 года войти в пятерку крупнейших экономик мира из-за «неблагоприятной конъюнктуры».
Forbes 07:06
Происшествия
Захватчик заложников в Луцке сам позвонил в полицию
Захвативший заложников в Луцке мужчина сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что автобус заминирован.
BFM.ru 05:31
Футбол
Роналду побил рекорд Шевченко по голам в Серии А
RT на русском 03:53
Хоккей
В ХК «Авангард» выявили 20 случаев коронавируса
Положительный тест на коронавирус в омском ХК «Авангард» КХЛ сдали 20 игроков и сотрудников клуба.
Известия 07:40
Экономика
С начала года безработица в Свердловской области выросла в пять раз
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая с отчетом о деятельности правительства перед депутатами Законодательного собрания, заявил, что регион должен справиться с последствиями коронавируса к середине 2021 года.
РБК Екатеринбург 03:24
Шоу-бизнес
Гарик Харламов посмеялся над разводом с Кристиной Асмус
Отечественный шоумен Гарик Харламов посмеялся над разводом со своей экс-возлюбленной Кристиной Асмус.
Актуальные Новости 01:37
Происшествия
Полиция обезвредила два взрывных устройства на рынке в Киеве
Полиция в Киеве обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский», сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Коммерсантъ 07:52
Авто
Kia представит новый кроссовер Sonet в августе
В начале текущего года компания Kia представила концепт нового кроссовера под именем Kia Sonet, нацеленного на индийский рынок.
SpeedMe вчера в 13:31
Общество
Мадонна похвасталась штрафом в $1 млн за концерт в России
Правительство оштрафовало меня на $1 млн за поддержку гей-сообщества.
РБК 03:56
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
Политика
Президент принял участие в закладке двух вертолетоносцев в Крыму
На торжественной церемонии закладки кораблей присутствовал президент РФ Владимир Путин, который установил закладную доску первого вертолетоносца.
Хакасия-Информ вчера в 21:52
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожник Niva под маркой Lada
"АвтоВАЗ" начал продавать внедорожник Niva под маркой Lada, цены начинаются от 726 тысяч рублей, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 05:37
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
Американский изобретатель и бизнесмен, создатель космической компании SpaceX и автомобильного производителя Tesla Илон Маск назвал преимущества чипирования людей, пишет LAD Bible со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
ПРАЙМ 02:08
Игры
The Medium: бюджет $7,7 млн и попытка сделать одну из самых ожидаемых игр конца 2020 года
3DNews 07:11
Футбол
«Спартак» победит «Рубин» в последнем туре РПЛ 22 июля
Матч 30-го тура РПЛ «Рубин» - «Спартак» начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 03:26
Политика
Дегтярев прокомментировал свое назначение врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его назначение — это результат того, что Москва услышала мнение избирателей.
РИА Новости 03:55
Религия
21 июля отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
ГТРК Тамбов 02:04
Космос
Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС
Американские астронавты Крис Кэссиди и бортинженер Боб Бенкен вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для продолжения ремонтно-монтажных работ на ее поверхности, передает «Интерфакс».
МИР 24 07:44