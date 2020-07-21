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ФедералПрессФедералПрессЛДПР поддержала законопроект о многодневном голосовании

Российский лидер поддержал это предложение. Фракция ЛДПР также выступила в поддержку законопроекта, хотя ранее придерживалась противоположной позиции.
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В ЛДПР объяснили смену позиции по закону о многодневном голосовании

Lenta.ru07:36

ЛДПР поддержала законопроект о многодневном голосовании

ФедералПресс07:29

ЛДПР решилась поддержать проект о многодневном голосовании

ИА Красная Весна06:15

В ЛДПР передумали и поддержат законопроект о многодневном голосовании

News.ru05:53

Трёхдневное голосование позволит гражданам найти время для этих целей, считает Жириновский

Парламентская газета05:44

ЛДПР изменила позицию по проекту о многодневном голосовании

РИА Новости05:21
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Правоохранители проверяют информацию о стрельбе в элитном коттеджном поселке "Береста" на Новорижском шоссе в Московской области, в результате которой был якобы ранен неизвестный мужчина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
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Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным

Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
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Футбол

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Полузащитник тульского "Арсенала" Владислав Пантелеев надеется, что его одноклубник Евгений Луценко сможет стать лучшим бомбардиром РПЛ.Он заслужил такой результат своим трудом.
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Цена на нефть Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель

Цена на нефть марки Brent впервые с 9 марта поднялась выше $44 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Политика

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
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Политика

Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки

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Происшествия

В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование

Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
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Кремль объяснил отказ от идеи войти в пятерку крупнейших экономик мира

Россия отказалась от идеи до 2024 года войти в пятерку крупнейших экономик мира из-за «неблагоприятной конъюнктуры».
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Происшествия

Захватчик заложников в Луцке сам позвонил в полицию

Захвативший заложников в Луцке мужчина сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что автобус заминирован.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая с отчетом о деятельности правительства перед депутатами Законодательного собрания, заявил, что регион должен справиться с последствиями коронавируса к середине 2021 года.
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Полиция обезвредила два взрывных устройства на рынке в Киеве

Полиция в Киеве обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский», сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
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Kia представит новый кроссовер Sonet в августе

В начале текущего года компания Kia представила концепт нового кроссовера под именем Kia Sonet, нацеленного на индийский рынок.
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Мадонна похвасталась штрафом в $1 млн за концерт в России

Правительство оштрафовало меня на $1 млн за поддержку гей-сообщества.
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Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
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Президент принял участие в закладке двух вертолетоносцев в Крыму

На торжественной церемонии закладки кораблей присутствовал президент РФ Владимир Путин, который установил закладную доску первого вертолетоносца.
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«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожник Niva под маркой Lada

"АвтоВАЗ" начал продавать внедорожник Niva под маркой Lada, цены начинаются от 726 тысяч рублей, говорится в сообщении компании.
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Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества

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The Medium: бюджет $7,7 млн и попытка сделать одну из самых ожидаемых игр конца 2020 года

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Матч 30-го тура РПЛ «Рубин» - «Спартак» начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его назначение — это результат того, что Москва услышала мнение избирателей.
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Жириновский Владимир Вольфович
Советский и российский политический деятель. Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации с 1993 по 2000 и с 21 декабря 2011 года.
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