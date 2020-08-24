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Политическая Экспертиза
Политическая Экспертиза

ЛДПР предлагает ввести ежегодную выплату для родителей к 1 сентября

Депутаты думской фракции ЛДПР и сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили на отзыв в правительство законопроект, предлагающий ввести в России ежегодную выплату для родителей школьников перед началом учебного года. Размер предлагаемого пособия составляет 10 тысяч рублей на ребенка.В источнике
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Известия

Недешевое удовольствие: на какую помощь могут рассчитывать россияне при подготовке детей к школе

Известия03:00
Газета.Ru

ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Газета.Ruвчера в 12:02
ТАСС

В ЛДПР предложили ввести ежегодные выплаты родителям на сборы детей в школу

ТАССвчера в 17:10
URA.Ru

В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты на сборы в школу

URA.Ruвчера в 18:10
Lenta.ru

В Госдуме предложили выплачивать по десять тысяч рублей на сборы в школу

Lenta.ruвчера в 17:27
Московский Комсомолец

Родителям школьников Тверской области хотят выдавать деньги на сбор детей в школу

Московский Комсомолецвчера в 07:19
REGNUM

В Госдуме разработали законопроект о выплатах «на школу»

REGNUMвчера в 17:00

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года с 1 сентября

«Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство», – сказано в заявлении.
Общественная служба новостей03:19

Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ru02:19
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СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUMвчера в 04:17
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В Москве арестовали бывшего замглавы ПАО «Ил» по делу о мошенничестве

Суд в Москве отправил в СИЗО директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего замгендиректора ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
Первое антикоррупционное СМИвчера в 11:09
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