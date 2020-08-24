ЛДПР предлагает ввести ежегодную выплату для родителей к 1 сентября

Депутаты думской фракции ЛДПР и сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили на отзыв в правительство законопроект, предлагающий ввести в России ежегодную выплату для родителей школьников перед началом учебного года. Размер предлагаемого пособия составляет 10 тысяч рублей на ребенка.