ЛДПР предлагает ввести ежегодную выплату для родителей к 1 сентября
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Депутаты думской фракции ЛДПР и сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили на отзыв в правительство законопроект, предлагающий ввести в России ежегодную выплату для родителей школьников перед началом учебного года. Размер предлагаемого пособия составляет 10 тысяч рублей на ребенка.В источнике
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Родителям школьников Тверской области хотят выдавать деньги на сбор детей в школу
Московский Комсомолецвчера в 07:19