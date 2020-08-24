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Газета.Ru
Газета.Ru

ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

В ЛДПР предложили ввести специальные выплаты на сборы детей в школу. Об этом сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале. Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб.В источнике
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Газета.Ru

ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Газета.Ruвчера в 12:02
ФАН

Депутат Власов рассказал, на кого направлен закон о «выплатах на школу»

ФАНвчера в 11:33
ТАСС

В ЛДПР предложили ввести ежегодные выплаты родителям на сборы детей в школу

ТАССвчера в 17:10
URA.Ru

В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты на сборы в школу

URA.Ruвчера в 18:10
Lenta.ru

В Госдуме предложили выплачивать по десять тысяч рублей на сборы в школу

Lenta.ruвчера в 17:27
Московский Комсомолец

Пособие 10000 на детей к 1 сентября захотели сделать постоянным

Московский Комсомолецвчера в 09:07
REGNUM

В Госдуме разработали законопроект о выплатах «на школу»

REGNUMвчера в 17:00

Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября
Известия22:31
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Глава алтайского Минздрава прокомментировал скандалы и увольнения в больнице скорой помощи

Почему уволился Владислав Бомбизо Министр подтвердил информацию "Политсибру" о том, что Бомбизо уволился по собственному желанию, однако систему здравоохранения не покинул, оставшись преподавателем медуниверситета и главным хирургом региона.
ПолитСиб.Рувчера в 05:29

МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Российская газетавчера в 09:27
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с черных ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракеты, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известия23 августа в 06:54
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В Перми сообщили об угрозе взрыва ТЭЦ

Пермь, 24 августа 2020, 16:30 — REGNUM В Перми 24 августа из-за поступившей информации об угрозе взрыва пришлось в экстренном порядке эвакуировать сотрудников ТЭЦ, сообщают СМИ.
REGNUMвчера в 09:30