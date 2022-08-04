Будьте в Плюсе

ЛДПР внесет в Госдуму проект о налоговом вычете в 50% от НДФЛ для работающих пенсионеров

Депутаты от фракции ЛДПР и сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин и Елена Афанасьева предложили ввести налоговый возврат для работающих пенсионеров.
Lenta.ru
Фракция ЛДПР внесет 4 августа на рассмотрение Госдумы законопроект о налоговом вычете для работающих пенсионеров, текст документа разместил
 на своей странице в Telegram замглавы фракции Ярослав Нилов.
РИА Новости
Согласно представленным данным, законопроект предлагает внести изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ.
News.ru
Предполагается, что работающий пенсионер будет подавать заявление по окончании налогового периода и получать возврат в безналичной форме на банковский счет.
URA.Ru

Подробнее о событии

ЛДПР внесет в Госдуму проект о налоговом вычете в 50% от НДФЛ для работающих пенсионеров
РИА Новости21:35
В России готовят закон о налоговом возврате для работающих пенсионеров
Московский Комсомолец20:35
Законопроект о налоговом вычете работающим пенсионерам внесен в Госдуму
REGNUM17:00
ЛДПР предложила дать право работающим пенсионерам получать социальный налоговый вычет
News.ru17:30
В ЛДПР предложили дать право работающим пенсионерам получать социальный налоговый возврат
ТАСС17:12
ЛДПР внесет в Госдуму проект о налоговом возврате в размере 50% работающим пенсионерам
ПРАЙМ17:04
В Госдуму внесут законопроект о праве на налоговый возврат для работающих пенсионеров
Lenta.ru20:07

Интересное

Владимир Зеленский заявил о желании обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине

Владимир Зеленский заявил, что хочет "напрямую" переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.
РИА Новости21:55

NASA отправит на МКС прототип хирургического робота

NASA обеспечит финансовую помощь исследовательскому проекту по созданию робота, предназначенного для выполнения хирургических операций — машина отправится на Международную космическую станцию в 2024 года.
3DNewsвчера в 09:31

Шведский телеканал SVT извинился за репортаж о получивших российские паспорта украинцах

Шведский телеканал SVT извинился перед зрителями из-за выпуска передачи «Репортаж», в котором показал «неправильный» сюжет об украинцах, пишет Dagens Media.
Lenta.ru21:40

Amnesty International: Украина нарушает международное право, размещая технику в городах

Украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International.
РИА Новости20:36

Продажи электромобилей Evolute начнутся в девяти городах России

Напомним, производство и продажи электромобилей Evolute в России должны стартовать в сентябре.
Автостат2 августа в 09:08

Риск-менеджер Манжос предупредил о возможности изменения курса рубля в любой момент

Старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос предупредил о возможности изменения курса рубля в любой момент и заявил, что текущее соотношение между российской валютой и долларом не следует воспринимать как затишье, передает агентство «Прайм».
Lenta.ru21:22

В Китае выпустили компьютерный корпус со встроенным аквариумом для рыбок

Новинка совмещает в себе корпус формата Micro-ATX, расположенный в нижней части, а также настоящий аквариум для домашних рыбок сверху.
3DNewsвчера в 14:13

«Газпром» назвал поставку турбины Siemens в Россию невозможной из-за санкций

Санкции Канады, Евросоюза, Великобритании делают невозможной поставку турбины для "Северного потока", которая была отремонтирована в Канаде и сейчас находится в Германии, заявил "Газпром" в официальном Telegram-канале.
РИА Новостивчера в 12:22

Госдеп США призвал снизить напряженность в Нагорном Карабахе

Как сообщает агентство ТАСС, США выражает обеспокоенность сложившейся в Нагорном Карабах обстановкой.
NVL21:10