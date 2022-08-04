NASA обеспечит финансовую помощь исследовательскому проекту по созданию робота, предназначенного для выполнения хирургических операций — машина отправится на Международную космическую станцию в 2024 года.
Украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International.
Старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос предупредил о возможности изменения курса рубля в любой момент и заявил, что текущее соотношение между российской валютой и долларом не следует воспринимать как затишье, передает агентство «Прайм».
Санкции Канады, Евросоюза, Великобритании делают невозможной поставку турбины для "Северного потока", которая была отремонтирована в Канаде и сейчас находится в Германии, заявил "Газпром" в официальном Telegram-канале.