Депутаты от ЛДПР планируют внести на рассмотрение в Государственную думу в законопроект, предлагающий снять ограничение на перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

С чего всё началось В своём Telegram-канале Нилов пояснил , что с 1 января 2015 года в России действует федеральный закон «О страховых пенсиях», он даёт увеличение размера страховой пенсии максимум на три балла за год при перерасчёте, который происходит ежегодно 1 августа. News.ru 16:37