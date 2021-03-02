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ЛДПР внесет законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

Депутаты от ЛДПР планируют внести на рассмотрение в Государственную думу в законопроект, предлагающий снять ограничение на перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.В источнике
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С чего всё началось
В своём Telegram-канале Нилов пояснил
, что с 1 января 2015 года в России действует федеральный закон «О страховых пенсиях», он даёт увеличение размера страховой пенсии максимум на три балла за год при перерасчёте, который происходит ежегодно 1 августа.
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