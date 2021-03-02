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В Госдуму внесут законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается снять ограничение на перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Об этом заявил один из авторов проекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.В источнике
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С чего всё началось
«Законопроект ЛДПР направлен на устранение этой несправедливости — перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам должен осуществляться по максимальному значению индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии»,— написал господин Нилов в Telegram
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