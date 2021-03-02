Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается снять ограничение на перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Об этом заявил один из авторов проекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

С чего всё началось «Законопроект ЛДПР направлен на устранение этой несправедливости — перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам должен осуществляться по максимальному значению индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии»,— написал господин Нилов в Telegram Коммерсантъ 18:50