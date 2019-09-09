Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов озвучил предварительные итоги выборов, прошедших в регионе в единый день голосования. Согласно подсчетам, победу в них одержала партия ЛДПР, сообщается на сайте крайизбиркома.

На выборах в Хабаровском крае победила ЛДПР

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