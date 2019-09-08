Политика
Свободная ПрессаЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов. Таковы результаты выборов по данным ЦИК после обработки 53,06% протоколов. Кандидат от КПРФ, известный политолог Николай Платошкин идет на втором месте с результатом 24,04%.
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Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Политика
Турчак сообщил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отреагировал на предварительные результаты единого дня голосования, который прошел в России 8 сентября.
Газета.Ru 01:43
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском вчера в 15:49
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Политика
Собянин прокомментировал итоги выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал прошедшие выборы в Мосгордуму, назвав их конкурентными и эмоциональными.
RT на русском вчера в 23:05
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 07 сентября в 11:59
Фигурное катание
Медведева снова упала перед Загитовой
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева упала во время произвольной программы на контрольных прокатах фигуристов сборной России.
Газета.Ru вчера в 11:45
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Известия вчера в 05:14
Происшествия
Памфилова захотела взять на работу напавшего на нее мигранта
Преступник влез через окно на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и сбежал, ничего не взяв.
Lenta.ru вчера в 22:55
Политика
Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии
Российская газета вчера в 15:48
Армия и оружие
Героическая оборона Севастополя продолжалась 349 дней
Парламентская газета вчера в 17:27
Наука
Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета вчера в 12:56
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта
В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
Интерфакс вчера в 21:26
Экономика
Кредиторы схлестнулись за Антипинский НПЗ
Банки — кредиторы Антипинского НПЗ намерены оспорить назначение временного управляющего, предложенного структурой Сбербанка ООО СБК, рассказали источники "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:41
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru вчера в 09:59
Космос
Робот Федор вернулся с МКС на Землю
Первый побывавший на МКС российский робот Федор благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщает Роскосмос.
ФАН 06 сентября в 19:12
Армия и оружие
Российских военных отправили на борьбу с исламистами в Африке
Военнослужащие будут бороться с повстанцами-исламистами вместе с армией Мозамбика, добавил Феликс.
Lenta.ru вчера в 10:40
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости вчера в 12:58
Политика
«Единая Россия» лидирует на выборах в госсобрание республики Алтай
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов государственного собрания - Эл Курултай Республики Алтай после подсчета 84,75% протоколов, набирая с 34,25% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости вчера в 19:01
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ вчера в 07:31
Политика
Немецкий детектив готов обсуждать с Малайзией передачу сведений по MH17
Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.
РИА Новости 00:52
Общество
В столичном театральном квартале установят уникальные фонари
Вести Подмосковья 01:26
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Единоборства
Харитонов: Нурмагомедов на 200 процентов контролировал ход боя с Порье
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов полностью контролировал ход поединка с американцем Дастином Порье за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг).
ТАСС вчера в 05:00