Политика

ТАССТАССКандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае

Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий. Такие данные в воскресенье представила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
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