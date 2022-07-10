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L’Espresso: Кипр теряет деньги из-за западных санкций и сокращения турпотока из РФ

После присоединения Кипра к западным санкциям в отношении РФ турпоток из России существенно снизился, погружая остров в тяжелое экономическое положение.
Известия
Ювелир Маринос Димитриу отмечает, что до прекращения авиасообщения между Россией и Кипром русские туристы были вторыми по количеству после британцев и, прежде всего, самыми готовыми к тратам.
URA.Ru
По подсчетам местного правительства, остров может потерять более €600 млн из-за сокращения потока туристов из РФ.
Газета.Ru
Председатель Совета отельеров Лимассола Харис Теохарус счел, что «маленький остров платит несоразмерную цену» за антироссийские санкции по сравнению с другими европейскими странами.
Известия

Подробнее о событии

На Кипре заявили о потерях из-за отсутствия российских туристов
Московский Комсомолец02:56
L’Espresso: Кипр теряет деньги из-за западных санкций и сокращения турпотока из России
Газета.Ru22:30
L’Espresso рассказал, как Кипр теряет деньги из-за присоединения к санкциям Запада против России
Комсомольская правда22:20
Кипр после присоединения к санкциям и сокращения турпотока из России начал терять деньги
Lenta.ru21:57
L’Espresso: Кипр теряет деньги из-за западных санкций и сокращения турпотока из РФ
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L’Espresso: антироссийские санкции создали угрозу для экономики Кипра
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L’Espresso: Кипр теряет деньги из-за западных санкций и сокращения турпотока из России
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