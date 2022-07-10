ИзвестияL’Espresso: Кипр теряет деньги из-за западных санкций и сокращения турпотока из РФПосле присоединения Кипра к западным санкциям в отношении РФ турпоток из России существенно снизился, погружая остров в тяжелое экономическое положение.ИзвестияЮвелир Маринос Димитриу отмечает, что до прекращения авиасообщения между Россией и Кипром русские туристы были вторыми по количеству после британцев и, прежде всего, самыми готовыми к тратам.URA.RuПо подсчетам местного правительства, остров может потерять более €600 млн из-за сокращения потока туристов из РФ.Газета.RuПредседатель Совета отельеров Лимассола Харис Теохарус счел, что «маленький остров платит несоразмерную цену» за антироссийские санкции по сравнению с другими европейскими странами.ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияLife.ruYakutsk.ruФАНNeva.TodayРЕН ТВПятый каналПрофильЯмал-МедиаЭкономика сегодняГазета.RuРосбалтREGNUMАргументы и ФактыИА Красная ВеснаИноСМИРамблерВечерняя МоскваПолитРоссияПодробнее о событииНа Кипре заявили о потерях из-за отсутствия российских туристовМосковский Комсомолец02:56L’Espresso: Кипр теряет деньги из-за западных санкций и сокращения турпотока из РоссииГазета.Ru22:30L’Espresso рассказал, как Кипр теряет деньги из-за присоединения к санкциям Запада против РоссииКомсомольская правда22:20Кипр после присоединения к санкциям и сокращения турпотока из России начал терять деньгиLenta.ru21:57L’Espresso: Кипр теряет деньги из-за западных санкций и сокращения турпотока из РФИзвестия21:53L’Espresso: антироссийские санкции создали угрозу для экономики КипраЯмал-Медиа20:19L’Espresso: Кипр теряет деньги из-за западных санкций и сокращения турпотока из РоссииРИА Новости19:19Показать ещёОценить1,3KПоделиться