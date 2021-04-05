LG прекратила производство смартфонов
По данным агентства, мобильный бизнес LG начал нести убытки в 2015 году, а в прошлом году их общая сумма достигла $4,4 млрд. О планах LG прекратить выпускать смартфоны стало известно 22 марта. Сообщалось, что компания уже заморозила разработку телефонов с гибкими дисплеями.В источнике
С чего всё началось
Производитель электроники планирует полностью свернуть мобильный бизнес к 31 июля 2021 года и сосредоточиться на более перспективных направлениях деятельности, сообщила
компания в пресс-релизе.