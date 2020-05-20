Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара отведет свои войска на 2-3 км от линии фронта в Триполи, чтобы позволить жителям свободно передвигаться во время празднования мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

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Политика СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора. 3

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