Армия и оружие
РБКАрмия Хафтара отведет войска от Триполи из-за мусульманского праздника
Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара отведет свои войска на 2-3 км от линии фронта в Триполи, чтобы позволить жителям свободно передвигаться во время празднования мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).
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Лидеры стран ЕАЭС начали саммит в режиме видеоконференции
Лидеры стран Евразийского экономического союза – России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана – начали заседание Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции, сообщает телеканал «МИР 24».
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Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
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Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
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Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
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