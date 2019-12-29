Политика

КоммерсантъКоммерсантъЛНР и ДНР доставили пленных к месту обмена

Ранее к месту обмена направились представители ЛНР с удерживаемыми лицами. Сегодня, 29 декабря, ЛНР, ДНР и Киев должны обменяться пленными по формуле «всех установленных на всех установленных». Обмен пройдет на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта «Майорское» под Горловкой.
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ЛНР и ДНР доставили пленных к месту обмена

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