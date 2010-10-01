Ранее к месту обмена направились представители ЛНР с удерживаемыми лицами. Сегодня, 29 декабря, ЛНР, ДНР и Киев должны обменяться пленными по формуле «всех установленных на всех установленных». Обмен пройдет на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта «Майорское» под Горловкой.

ЛНР и ДНР доставили пленных к месту обмена

Политика ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян «ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.

Общество СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.

Происшествия У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.

Общество Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс Бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящих подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года и пожелавших принять участие в обмене пленными, вывезли из СИЗО и доставили на КПП в Донбассе.