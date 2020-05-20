Армия и оружие
РИА НовостиЛНР и ДНР привели войска в полную боеготовность
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий. Ранее такое распоряжение отдал глава ЛНР Леонид Пасечник из-за обстрелов со стороны украинских силовиков.
Читать в источнике
Оценить1,5K
Выставлены дополнительные посты, организовано патрулирование. Кроме того, военнослужащие, находящиеся на полигонах и в районах учения, возвращены в свои гарнизоны, а личный состав отозван из отпусков и командировок. Вооружение и боевая техника переведены в боевое состояние.
— Эдуард Басурин, военный деятельВзгляд.ру 11:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 19:51, Ашберн
Игры
Официально: теперь System Shock 3 занимается Tencent
Игромания.ру 17:08
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
Игромания.ру вчера в 13:40
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 02:17
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Армия и оружие
Перенос американского ядерного оружия в Польшу насторожил Москву
Напомним, 15 мая посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер отчитала в "Твиттер" идею немецких социал-демократов, которые предложили вывести с территории ФРГ американские ядерные бомбы, находящиеся на авиабазе Бюхель с середины 1950-х.
Утро.ru вчера в 09:46
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 15:53
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
Что происходит 11:17
Здоровье
В селе Якутии вводят карантин из-за коронавируса
Власти Якутии вводят с 21 мая карантин на территории села Хонгор-Бие в Намском районе, где число зараженных коронавирусом не превышает сейчас 12 человек, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе Якутии.
ТАСС 12:25
Происшествия
Женщина погибла в результате ДТП в Смирныховском районе
Участники ДТП, в нарушение ПДД, не были пристегнуты ремнями безопасности В результате водитель автомобиля получил телесные повреждения, 43-летняя женщина-пассажир скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
АСТВ 19:36
Кино
Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню
Газета DAILY 17:47
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Технологии
ВТБ предупреждает о мошенничестве через объявления о работе
Новый способ мошенничества в сети выявили специалисты ВТБ, которые предупреждают о мошенничестве через объявления о работе.
Astera 15:29
Общество
В США заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna из города Кеймбридж успешно завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19.
vtomske.ru вчера в 01:15
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Фигурное катание
Загитова получила водительские права
Матч ТВ 10:02
Политика
Трамп заявил, что планирует прекратить принимать гидроксихлорохин
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что планирует "через день или два" прекратить принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин (плаквенил).
ТАСС 17:36
Общество
Компания Ontarget требует заблокировать YouTube в России
Компания Ontarget, занимающаяся разработкой тестов для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск, в котором требует блокировки видеохостинга YouTube в России за повторное нарушение антипиратского законодательства, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:26
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
Футбол
Статуи Никиты Симоняна и трех тренеров украли в Ереване
Телеканал 360° 11:57
Игры
Serious Sam 4 выйдет в августе, о чём сказали в 52-секундном трейлере
Игромания.ру 13:15
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Общество
Пользователям «Социального мониторинга» выписали штрафов более чем на 200 млн рублей
В системе «Социальный мониторинг», которая контролирует передвижения больных коронавирусом и ОРВИ, зарегистрировано более 60 000 пользователей, сообщил «Ведомостям» руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
Ведомости 10:35
Здоровье
Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 18:57
Политика
Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почета постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой и посла по особым поручениям МИД РФ Андрея Аветисяна.
РИА Новости 16:18
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30