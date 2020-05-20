Выставлены дополнительные посты, организовано патрулирование. Кроме того, военнослужащие, находящиеся на полигонах и в районах учения, возвращены в свои гарнизоны, а личный состав отозван из отпусков и командировок. Вооружение и боевая техника переведены в боевое состояние.

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий. Ранее такое распоряжение отдал глава ЛНР Леонид Пасечник из-за обстрелов со стороны украинских силовиков.

ЛНР и ДНР привели войска в полную боеготовность

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