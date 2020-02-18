Армия и оружие

Деловое.ТВДеловое.ТВЛНР начала вооруженное наступление в Донбассе

Формирования Луганской самопровозглашенной республики начали наступление в Донбассе, сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил (ООС). Вооруженные формирования начали операцию вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.
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Советник главы ЛНР назвал новость о вооруженном наступлении ополченцев в Донбассе фейком

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«Выводы делайте сами». ЛНР начала наступление в Донбассе. Три противоречия в заявлении Киева

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