Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruЛНР начала наступление в Донбассе

Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС).
Читать в источнике
Комментировать131

Подробнее о событии

ЛНР начала наступление в Донбассе

Lenta.ru02:18

Луганская народная республика начала наступление в Донбассе

Городовой02:51

ЛНР начала наступление в Донбассе

Piter.tv02:36

Киев обвинил ЛНР в проведении наступательной операции

Московский Комсомолец02:29

Киев заявил о начале наступления ЛНР на позиции ВСУ на Донбассе

Военное обозрение02:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:57, Ашберн
Политика

Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Ранее Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с идеей патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на период подготовки местных выборов в регионе.
РИА Новости вчера в 17:14
Шоу-бизнес

Кристина Асмус возмутила подписчиков новой фотосессией

Три снимка сделаны в обычном стиле. На них звезда демонстрирует стройную фигуру и игривый взгляд.
Uznayvse.ru вчера в 09:18
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 02:36
Происшествия

Адвокат назвал причину задержания гендиректора ОЭЗ «Титановая долина»

Генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Алексей Зорин.
РИА Новости 02:11
Кино

Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами»

Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.
Ведомости 16 февраля в 16:07
Экономика

В правительстве Украины назвали причины падения промышленности

В правительстве Украины считают, что это вызвано снижением мировых цен на чёрные металлы, ремонт производственных мощностей в энергетике и металлургии, тёплой зимой, санкциями от РФ и укреплением гривны.
REGNUM вчера в 07:42
Общество

В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков

В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно.
Lenta.ru 02:19
Общество

РПЦ не видит препятствий для признания церковных браков государством

Следовательно, продолжил он, "нет теоретических юридических препятствий к тому, чтобы признать за венчанием силу законного с точки зрения государства брака", и, соответственно, приходские метрики признать актами гражданского состояния.
Интерфакс Религия 02:18
Политика

Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией

Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
Известия вчера в 17:58
Общество

В кабмине не одобрили законопроект о переносе выходного на 31 декабря

Комиссия правительства России не одобрила законопроект депутатов от ЛДПР и члена Совета Федерации Сергея Леонова о переносе выходного дня на 31 декабря.
Газета.Ru вчера в 23:52
Общество

Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали после приступа эпилепсии

60-летний Дмитрий Дибров находится в Боткинской больнице. По словам очевидцев, приступ у телеведущего начался внезапно.
StarHit.ru вчера в 15:00
Политика

Опрос: Почти 80% россиян хотят хороших отношений с Западом

Эксперты обратили внимание на то, что отношение к США и ЕС у жителей России разное: 49% опрошенных заявили о хорошем и очень хорошем отношении к Евросоюзу, и лишь 42% смогли сказать то же самое о Соединённых Штатах.
Life.ru 01:20
Гаджеты

Флагманский Xiaomi Mi 10 Pro поступил в продажу

Сегодня, 18 февраля, в Китае начались розничные продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro.
Live24 вчера в 23:27
Хоккей

Овечкин силовым приемом выкинул соперника на скамейку запасных

В первом периоде встречи Овечкин столкнулся с защитником хозяев Нейтом Шмидтом, отправив его силовым приемом за борт площадки прямо на скамейку запасных "Вегаса".
РИА Новости 01:57
Здоровье

В Ухане главврач больницы скончался от коронавируса

Ранее от коронавируса скончался врач, который первым сообщил о вспышке нового заболевания в Ухане.
Вести.Ru 01:49
Происшествия

Вылетевший из Екатеринбурга самолет не смог сесть в Казани из-за ветра

По данным E1, ссылающегося на одного из пассажиров рейса, речь идет о самолете Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», который вечером 17 февраля вылетел из Екатеринбурга и не смог приземлиться в Казани из-за сильного ветра.
РБК 02:26
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму возможного участника украинского нацбатальона

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Крыма, которого подозревают в участии в созданном на Украине незаконном вооружённом формировании — батальоне им. Номана Челебиджихана.
RT на русском вчера в 07:20
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
РЕН ТВ вчера в 07:25
Культура

Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

Paparazzi.ru вчера в 01:34
Футбол

Дзюба опубликовал фото со Слуцким

Газета.Ru вчера в 22:12
Политика

ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 14:59
Политика

В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией

"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
RT на русском 16 февраля в 23:03
Происшествия

Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess

У россиянки, находящейся на борту круизного лайнера Diamond Princess, выявлен коронавирус, сообщили в понедельник в посольстве РФ в Японии.
Интерфакс вчера в 04:59
Армия и оружие

Сирийский Алеппо освободился от боевиков

Сирийские войска освободили все населенные пункты в районе Алеппо, а также равнину Анадан, расположенную к западу от города.
Вести.Ru 16 февраля в 14:31
Армия и оружие

Авиаполк ЮВО получил партию новых штурмовиков Су-25СМ3

Авиаполк получил партию из трех новых штурмовиков Су-25СМ3, которые являются модернизированной версией советского самолета.
Дни24 02:11
Технологии

Названы основные методы взлома банков в РФ

Специалисты протестировали 10 банков, входящих в топ-50 в России.
ГЛАС.RU 02:46
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 коп. — до 63,67 рубля. Курс евро увеличился на 22 коп. и составил 68,95 рубля.
RT на русском 02:02
Кино

Фильм «Лед 2» возглавил российский прокат на выходных

Вечерний курьер вчера в 06:22
Общество

Два члена команды Миллера покинули «Газпром»

Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Lenta.ru вчера в 18:53
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
РИА Новости 01:26
ещё по теме
Новотошковское
Посёлок городского типа
Посёлок городского типа, относится к Попаснянскому району Луганской области Украины. До 7 октября 2014 года был в составе Кировского городского совета Луганской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное