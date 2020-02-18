Армия и оружие
Lenta.ruЛНР начала наступление в Донбассе
Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС).
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Политика
Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
Ранее Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с идеей патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на период подготовки местных выборов в регионе.
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Кристина Асмус возмутила подписчиков новой фотосессией
Три снимка сделаны в обычном стиле. На них звезда демонстрирует стройную фигуру и игривый взгляд.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Происшествия
Адвокат назвал причину задержания гендиректора ОЭЗ «Титановая долина»
Генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Алексей Зорин.
Кино
Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами»
Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.
Экономика
В правительстве Украины назвали причины падения промышленности
В правительстве Украины считают, что это вызвано снижением мировых цен на чёрные металлы, ремонт производственных мощностей в энергетике и металлургии, тёплой зимой, санкциями от РФ и укреплением гривны.
Общество
В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков
В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно.
Общество
РПЦ не видит препятствий для признания церковных браков государством
Следовательно, продолжил он, "нет теоретических юридических препятствий к тому, чтобы признать за венчанием силу законного с точки зрения государства брака", и, соответственно, приходские метрики признать актами гражданского состояния.
Политика
Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией
Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
Общество
В кабмине не одобрили законопроект о переносе выходного на 31 декабря
Комиссия правительства России не одобрила законопроект депутатов от ЛДПР и члена Совета Федерации Сергея Леонова о переносе выходного дня на 31 декабря.
Общество
Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали после приступа эпилепсии
60-летний Дмитрий Дибров находится в Боткинской больнице. По словам очевидцев, приступ у телеведущего начался внезапно.
Политика
Опрос: Почти 80% россиян хотят хороших отношений с Западом
Эксперты обратили внимание на то, что отношение к США и ЕС у жителей России разное: 49% опрошенных заявили о хорошем и очень хорошем отношении к Евросоюзу, и лишь 42% смогли сказать то же самое о Соединённых Штатах.
Гаджеты
Флагманский Xiaomi Mi 10 Pro поступил в продажу
Сегодня, 18 февраля, в Китае начались розничные продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro.
Хоккей
Овечкин силовым приемом выкинул соперника на скамейку запасных
В первом периоде встречи Овечкин столкнулся с защитником хозяев Нейтом Шмидтом, отправив его силовым приемом за борт площадки прямо на скамейку запасных "Вегаса".
Здоровье
В Ухане главврач больницы скончался от коронавируса
Ранее от коронавируса скончался врач, который первым сообщил о вспышке нового заболевания в Ухане.
Происшествия
Вылетевший из Екатеринбурга самолет не смог сесть в Казани из-за ветра
По данным E1, ссылающегося на одного из пассажиров рейса, речь идет о самолете Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», который вечером 17 февраля вылетел из Екатеринбурга и не смог приземлиться в Казани из-за сильного ветра.
Происшествия
ФСБ задержала в Крыму возможного участника украинского нацбатальона
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Крыма, которого подозревают в участии в созданном на Украине незаконном вооружённом формировании — батальоне им. Номана Челебиджихана.
Общество
Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии
Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
Культура
Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
Футбол
Дзюба опубликовал фото со Слуцким
Политика
ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»
ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Политика
В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией
"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
Происшествия
Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess
У россиянки, находящейся на борту круизного лайнера Diamond Princess, выявлен коронавирус, сообщили в понедельник в посольстве РФ в Японии.
Армия и оружие
Сирийский Алеппо освободился от боевиков
Сирийские войска освободили все населенные пункты в районе Алеппо, а также равнину Анадан, расположенную к западу от города.
Армия и оружие
Авиаполк ЮВО получил партию новых штурмовиков Су-25СМ3
Авиаполк получил партию из трех новых штурмовиков Су-25СМ3, которые являются модернизированной версией советского самолета.
Технологии
Названы основные методы взлома банков в РФ
Специалисты протестировали 10 банков, входящих в топ-50 в России.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 коп. — до 63,67 рубля. Курс евро увеличился на 22 коп. и составил 68,95 рубля.
Кино
Фильм «Лед 2» возглавил российский прокат на выходных
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.