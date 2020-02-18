Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС).

ЛНР начала наступление в Донбассе

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