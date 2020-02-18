Армия и оружие

Вести.RuВести.RuЛНР: в Донбасс пыталась прорваться диверсионная группа ВСУ

Во вторник утром вооруженные силы Украины пытались дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, передает ТАСС. Как сообщает Народная милиция ЛНР, рано утром диверсионная группа украинских военных в составе 10 человек выдвинулась по направлению населенного пункта Голубовское.
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