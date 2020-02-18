Армия и оружие
Вести.RuЛНР: в Донбасс пыталась прорваться диверсионная группа ВСУ
Во вторник утром вооруженные силы Украины пытались дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, передает ТАСС. Как сообщает Народная милиция ЛНР, рано утром диверсионная группа украинских военных в составе 10 человек выдвинулась по направлению населенного пункта Голубовское.
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Происшествия
Суд арестовал напавшего на людей в московском храме мужчину
Таганский суд Москвы арестовал Ефима Ефимова, который 16 февраля ранил двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы.
Общество
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Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.
Армия и оружие
ЛНР начала вооруженное наступление в Донбассе
Формирования Луганской самопровозглашенной республики начали наступление в Донбассе, сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил (ООС).
Политика
Путин пообещал обсудить поправки в Конституцию с лидерами фракций
Президент России Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы, чтобы обсудить поправки в конституцию, об этом его попросил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой в Мурманской области
В Мурманской области военнослужащий покончил с собой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Общество
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Экономика
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Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
Армия и оружие
В Турции раскрыли итоги переговоров с Россией по Идлибу
Пресс-секретарь Партии справедливости и развития Турции Омер Челик раскрыл итоги двухдневных турецко-российских переговоров по ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.
Здоровье
С 1 марта в Россию разрешат ввозить незарегистрированные лекарства
Проблема с незарегистрированными лекарствами приобрела актуальность давно.
Общество
Посольство назвало сроки схода россиян с карантинного лайнера в Японии
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, начнут сходить с судна в среду, 19 февраля.
Здоровье
В школах Челябинска могут продлить карантин по гриппу
В школах Челябинска может быть продлён карантин по гриппу. Такую рекомендацию выдал областной оперативный штаб.
Экономика
ЦБ изменит основания для блокировки счетов спустя 8 лет
Центральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
ЖКХ
Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить
Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Здоровье
Озвучен сценарий будущей смертельной пандемии
Мясников пишет, что на борьбу с такой пандемией уйдет 600 млрд долларов, как подсчитали участники семинара.
Экономика
Россиянам с серыми зарплатами откажут в кредитах
Получающие зарплату в «конвертах» заемщики могут столкнуться с тем, что им перестанут выдавать кредиты.
Музыка
Оззи Осборн отменил концерты в США из-за болезни Паркинсона
Британский рок-музыкант, бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил американскую часть своего турне No More Tours II ("Никаких больше туров II") из-за болезни Паркинсона.
Происшествия
Взрыв прогремел в Дамаске, есть раненые
Мощный взрыв прогремел в сирийской столице, есть раненые. Об этом во вторник сообщило государственное телевидение Сирии.
Происшествия
Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь
Вопросы у следователей возникли и к органам соцобеспечения, поскольку те недоглядели за семьей, где отец беспрестанно налегал на спиртное, а мать имеет троих детей, но лишена родительских прав.
Политика
Спикер парламента Грузии выступил под гимн СССР
На заседании парламента Грузии представители оппозиции включили гимн СССР, оспаривая выступление спикера Арчила Талаквадзе с ежегодным отчетом о деятельности законодательного органа.
Общество
Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти
Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
Здоровье
Подмосковные врачи спасли недоношенного ребёнка весом 495 граммов
В Мытищинской городской клинической больнице в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей врачи спасли недоношенного младенца с экстремально низким весом.
Общество
Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем
В правительстве России не поддержали законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря.
Политика
Россия и Германия создадут совместную группу по энергетике
РФ и Германия договорились создать совместную группу по энергетике, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, выступая на германо-российской конференции в немецкой столице.