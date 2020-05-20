Политика
Политическая ЭкспертизаЛНР пообещала отодвинуть линию соприкосновения в Донбассе
В случае отказа лидер ЛНР пообещал принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы сдвинуть линию соприкосновения электропередачи. Леонид Пасечник добавил, что Луганск будет теперь всегда поступать радикально, если ВСУ продолжат обстрел мирных граждан или критически важных объектов республики.
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Глава ЛНР пригрозил «отодвинуть» линию соприкосновения в случае обстрелов
ИА Красная Веснавчера в 18:30
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