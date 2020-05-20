с чего всё началось

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Политика В партии Порошенко назвали скандальные записи «российской провокацией» Киев, 20 мая 2020, 09:43 — REGNUM Обнародованные записи переговоров, в которых мог участвовать экс-президент Украины Пётр Порошенко и высшие чиновники США, являются «российской провокацией», заявили в партии Порошенко «Европейская солидарность» в эфире принадлежащего Порошенко «Пятого канала». 85

Общество В Госдуме назвали сроки открытия российских курортов Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал ориентировочные сроки открытия российских курортов. 16

Авто Названы модели автомобилей, переставшие быть внедорожниками Некогда легендарные внедорожники, имевшие рамные кузова и серьезные трансмиссии, теперь разжалованы в кроссоверы, с очень сомнительными характеристиками.

Общество В России могут смягчить пенсионное законодательство По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста. 905

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 3,6K

Авто В России стартовало производство Kia XCeed С 18-дюймовыми колесными дисками клиренс XCeed достигает 184 мм. Информацию о комплектациях и ценах для России Kia пока держит в секрете.

Общество В Пермском крае продлили режим самоизоляции Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. 43

Общество Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник. 3,3K

Общество В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19 В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.

Шоу-бизнес Рудковская показала видео из спальни На видео Рудковская показала, как проходит ее утро. На кадрах видно ее супруга, сына и маленькую собаку.

Происшествия В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница «Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС. 67

Экономика Утверждена отсрочка по налогам для арендодателей Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий для арендаторов отсрочку по уплате аренды недвижимости 31 марта. 9

Политика Зеленский анонсировал нормандский саммит после окончания пандемии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Донбассе состоится после окончания пандемии коронавируса.

Общество Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время "Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время", - сказала Голикова, напомнив, что Государственная итоговая аттестация 9-классников в этом году отменена.

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС "Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика". 587

Общество Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут» Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены. 155

Экономика В Минпромторге заявили о снижении цен на маски Евтухов добавил, что после окончания пандемии цены на маски вернутся к своим прежним значениям, так как спрос на эти изделия упадет. 54

Экономика «Известия»: в ГД предложили обязать банки рефинансировать ипотеку для обманутых дольщиков Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Якубовский обратился в ДОМ.РФ и ЦБ с предложением обязать банки не отказывать обманутым дольщикам в рефинансировании ипотечных кредитов.

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 1,1K