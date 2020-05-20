Руководство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) привело в полную боевую готовность силы Народной милиции. Об этом сообщается на сайте Народной милиции.

Армия и оружие Боевики атаковали два сирийских военных самолета Боевики, поддерживаемые Турцией, пытались сбить в Сирии два боевых самолета сирийских правительственных войск.

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