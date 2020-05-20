Армия и оружие

РБКРБКЛНР привела вооруженные силы в полную боеготовность

Руководство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) привело в полную боевую готовность силы Народной милиции. Об этом сообщается на сайте Народной милиции.
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