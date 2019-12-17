Политика
Взгляд.руЛНР решила определить границы в пределах Луганской области
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что скоро вступит в силу закон, определяющий границы республики в пределах Луганской области. «В ближайшее время аналогичный закон вступит в действие и у нас», – передает слова Пасечника РИА «Новости».
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:11, Ашберн
Политика
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
Космос
Телескоп VLT обнаружил древнюю звездную вспышку в центре галактики
Ученые с помощью телескопа VLT смогли обнаружить древнюю область звездообразования в центре Млечного Пути.
Политика
Дуболомы наступают: цензура в России дошла до полного абсурда
Главный герой сериала Василий Голобородько в исполнении Владимира Зеленского в одном выбирает часы.
Армия и оружие
Корабль ЧФ сопровождает американский эсминец, зашедший в Черное море
Корабль Черноморского флота сопровождает эсминец "Росс" ВМС США, который на данный момент находится в акватории Черного моря, сообщает РИА Новости.
Экономика
Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета
Глава Федерального казначейства России Роман Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Технологии
Ученые уменьшили атомный реактор в 100 раз
Американская компания NuScale Power провела демонстрацию собственной новой разработки — модульного атомного энергетического реактора, размеры которого в сто раз меньше, чем у более привычных вариантов.
Общество
В Париже начались протесты против пенсионной реформы
Начиная с 5 декабря, во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
Футбол
«Спартак» будет сотрудничать с футбольной ассоциацией из Китая
Соглашение подразумевает сотрудничество между «Спартаком» и футбольной ассоциацией провинции Юньнань в области развития футбола и продвижения бренда российского клуба на территории юго-западной провинции Китая.
Общество
Совладелец «Лукойла» Федун обвинил коров в ухудшении климата
Миллиардер отметил, что каждая корова выделяет 20 килограммов метана за сутки, этот газ в 27 раз сильнее влияет на климат, чем CO2.
Энергетика
Федун связал спад спроса на топливо и машины с жесткой политикой ЦБ
Продажа меньшего количества новых автомобилей не увеличивает ресурсную базу, «то есть спроса на моторные топлива не будет», заявил Федун.
Происшествия
В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара
Авто
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Политика
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Политика
CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды
Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" выполнил "небезопасные" маневры в международных водах у юго-восточного побережья США.
Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.
Происшествия
В украинском Кропивницком заключенные устроили бунт в СИЗО
В Кропивницком на Украине заключенные устроили бунт в СИЗО.
Политика
В Германии назвали имя высланного российского дипломата
Одним из высланных из Германии из-за дела об убийстве Хангошвили российских дипломатов оказался Евгений Суцкий, который якобы является военным разведчиком, пишут немецкие СМИ.
Авто
Land Rover выпустит на рынок конкурента Volkswagen Tiguan
Британская компания Jaguar Land Rover планирует запустить на рынок конкурента Volkswagen Tiguan.
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Спорт
В РУСАДА поведали о первых результатах повторной проверки допинг-проб
Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало РУСАДА порядка 15 дел после повторной проверки допинг-проб московской лаборатории.
Хоккей
СКА одержал 12-ю победу подряд в КХЛ, обыграв в овертайме «Северсталь»
Санкт-петербургский СКА в овертайме одержал волевую победу над череповецкой "Северсталью" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»
Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова призналась, что была нелюбимым ребенком
Два месяца назад Анастасия Решетова подарила рэперу Тимати сына Ратмира. С тех пор ее жизнь полностью изменилась.
Происшествия
СК проверит данные о призывах убить девочку с большим родимым пятном
Следствие проводит проверку по информации СМИ о проблемах семьи девочки из Курганской области, которая родилась с большим родимым пятном, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы в казино в США
Три человека погибли и ещё один ранен в результате стрельбы в казино в американском штате Монтана.
Политика
Путин и Макрон обсудили транзит российского газа в ЕС через Украину
Путин проинформировал французского коллегу о соблюдении договорённостей России и Турции по Идлибу.
Общество
Официально: «Метрострой» возглавит глава КРТИ Харлашкин
Компанию «Метрострой» с 19-го декабря возглавит председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин.