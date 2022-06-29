Будьте в Плюсе

ЛНР сообщила о сдаче в плен трети боевиков в пригороде Лисичанска

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что большое количество украинских военных сдались в плен под Лисичанском.
РИА Новости
"Сейчас, если с Лисичанском будет операция закрыта и войска укроформирований перейдут в сторону Северска, на этом будет поставлена точка [в операции по освобождению ЛНР]", - добавил он.
ТАСС
Также во вторник офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал журналистам, что на сегодняшний день освобождено 98% территории республики.
Известия
По последним данным, в настоящее время бои идут в районах Приволья с большими потерями для ВСУ.
ТУТ НЬЮС

Подробнее о событии

Около трети бойцов ВСУ сдались в плен в районе пригорода Лисичанска, заявил посол ЛНР в России
Газета.Ru02:24
ЛНР сообщила о сдаче в плен трети боевиков в пригороде Лисичанска
ТАСС01:41
Посол ЛНР Мирошник: много украинских военных сдались в плен под Лисичанском
РИА Новости01:40
Посол ЛНР сообщил о большом числе потерь в рядах ВСУ под Лисичанском
Взгляд.ру02:10
Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник: часть пытавшихся покинуть Лисичанск бойцов ВСУ была уничтожена
NVLвчера в 11:00
Посол ЛНР в РФ Мирошник: несколько колонн украинских военнослужащих попытались выйти из Лисичанска
Известиявчера в 09:08
Посол ЛНР в РФ сообщил о гибели колонн ВСУ при отходе из Лисичанска ночью
Пятый каналвчера в 08:51

Интересное

«Известия»: Госдума подготовила законопроект об отмене штрафов за ряд мелких нарушений ПДД

Подготовлен законопроект, который отменяет штрафы за ряд мелких нарушений ПДД и одновременно ужесточает ответственность за серьезные проступки.
Lenta.ru18:29

Губернатор Курской области Старовойт опубликовал фото сбитого беспилотника ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал в своем Telegram-канале фотографии сбитого над регионом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Lenta.ru02:05

Reuters: «Русский салат» в меню на саммите НАТО удивил западных чиновников

Чиновники и журналисты удивились наличию в меню ресторана на саммите НАТО в Мадриде блюда "Картофельный салат по-русски", сообщает Reuters.
Газета.Ru22:51

Спикер Госдумы Володин допустил возврат ЕС к национальным валютам из-за ослабления евро

Евросоюз (ЕС) может ждать масштабный кризис, итогом которого может стать возврат к национальным валютам.
Lenta.ru01:19

Эксперт Иванова-Швец: 25-процентная надбавка к пенсии полагается более 500 профессиям

Некоторым пенсионерам полагается надбавка к выплатам в размере 25 процентов, заявила агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
РИА Новости18:15

Совет ЕС одобрил инициативу выпуска только не производящих CO2 автомобилей с 2035 года

Странами ЕС была одобрена инициатива по ликвидации выбросов углекислого газа по отношению к новым легковым и грузовым автомашинам к 2035 году.
Автоновости дня00:21

Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц засмеялся после того, как одна из журналисток на пресс-конференции по итогам трехдневного саммита Группы семи (G7), которая проходила в баварском замке Эльмау на юге ФРГ, задала главе правительства Германии вопрос о гарантиях безопасности Украины.
ТАСС00:56

Вице-президент РСПП Красильников заявил о возврате западных компаний в РФ через 3-и страны

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников заявил, что официальной статистики об уходе западных компаний из страны нет и быть не может.
Lenta.ru01:49

В Херсонской области задержали диверсионную группу террористов с ПЗРК «Игла»

Корреспондент РИА Новости рассказал, что в Херсоне российские силовики, в состав которых входил действующий в настоящее время в области краснодарский ОМОН, задержали диверсионную группу украинских террористов.
Lenta.ru01:33