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ЛНР установит курс валют, согласно которому одна гривна будет эквивалентна двум рублям

Власти ЛНР с 23 мая установят курс рубля по отношению к гривне в размере двух российских рублей за одну украинскую гривну, следует из постановления правительства Луганской народной республики.
РИА Новости
Как говорится на сайте
 властей ЛНР, данный курс будут использовать во время определения стоимости товаров и услуг с 23 мая текущего года.
ТУТ НЬЮС
Однако кредитные организации, согласно постановлению, до 24 мая 2022 года включительно должны провести безналичную конвертацию наличной украинской валюты, которая поступает от субъектов хозяйствования в качестве выручки, по курсу 2,5 российских рубля.
Экономика сегодня
1 марта 2017 года постановление правительства утвердило в качестве основной валюты в республике российской рубль.
Lenta.ru

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Власти ЛНР установили курс валют, по которому одна гривна эквивалентна двум рублям
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