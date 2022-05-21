Однако кредитные организации, согласно постановлению, до 24 мая 2022 года включительно должны провести безналичную конвертацию наличной украинской валюты, которая поступает от субъектов хозяйствования в качестве выручки, по курсу 2,5 российских рубля.
Член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время своего визита в Донецк заявил, что в Москве изучат инициативу обмена боевиков "Азова" на украинского политика Виктора Медведчука (против них в России возбуждено уголовное дело).
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна выступает против необдуманных санкций в отношении России, так как они сопоставимы с действием атомной бомбы и ведут к голоду и массовой миграции.