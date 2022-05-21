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ЛНР установит курс валют, согласно которому одна гривна будет эквивалентна двум рублям

Как говорится на сайте
 властей ЛНР, данный курс будут использовать во время определения стоимости товаров и услуг с 23 мая текущего года.
ТУТ НЬЮС
«При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 2,0 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», — говорится в постановлении.
Expert.ru
Однако кредитные организации, согласно постановлению, до 24 мая 2022 года включительно должны провести безналичную конвертацию наличной украинской валюты, которая поступает от субъектов хозяйствования в качестве выручки, по курсу 2,5 российских рубля.
Экономика сегодня
В марте правительство Луганской народной республики приняло постановление, согласно которому с 17 марта и до особого распоряжения параллельно с российским рублем в республике можно использовать и гривну.
РИА Новости

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