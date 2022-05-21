«При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 2,0 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», — говорится в постановлении.
Однако кредитные организации, согласно постановлению, до 24 мая 2022 года включительно должны провести безналичную конвертацию наличной украинской валюты, которая поступает от субъектов хозяйствования в качестве выручки, по курсу 2,5 российских рубля.
В марте правительство Луганской народной республики приняло постановление, согласно которому с 17 марта и до особого распоряжения параллельно с российским рублем в республике можно использовать и гривну.
Более 50 человек погибли в марте в результате пожара в интернате для пожилых людей и инвалидов в городе Кременная в ЛНР, пожар произошел из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает министерство внутренних дел республики.
"В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе", - говорится в заявлении, размещенном в субботу на сайте дипведомства.