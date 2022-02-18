Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Дипломат объяснил, что «Россия является не государством-преемником СССР, а государством-продолжателем, которое автоматически продолжает осуществление международных обязательств тем же государством-субъектом международного права, но с другим названием».
Президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказал мнение, что российскую фигуристку Камилу Валиеву очень холодно встретили после исполнения произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.