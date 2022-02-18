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ЛНР в СЦКК сообщила о 29 обстрелах со стороны ВС Украины за сутки

Военные Украины за прошедшие сутки 29 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Коммерсантъ
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
РИА Новости
В результате обстрелов были повреждены четыре многоквартирных дома в подконтрольном республике селе Николаевка и помещение маслоцеха.
РИА Новости
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЛНР сообщила о 29 обстрелах со стороны Украины за сутки
Коммерсантъ21:15
В СЦКК заявили, что ВСУ 29 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ЛНР
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За минувшие сутки ВСУ 29 раз обстреляли территорию ЛНР
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ЛНР в СЦКК сообщила о 29 обстрелах со стороны ВС Украины за сутки
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