Политика
РЕН ТВЛНР выполнила все условия для проведения обмена пленными
Самопровозглашенная Луганская народная республика выполнила все условия для проведения обмена пленными. Об этом сообщил представитель ЛНР в гуманитарной группе на переговорах в Минске. Напомним, обмен пленными между Киевом и Донбассом запланирован на воскресенье, 29 декабря.
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Представители самопровозглашенной Луганской народной республики выполнили все условия для проведения обмена удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе лицами, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.РИА Новостивчера в 10:55
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В ЛНР сообщили о выполнении всех условий для обмена пленными с Киевом
Московский Комсомолецвчера в 10:51
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:47, Ашберн
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