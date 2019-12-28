Представители самопровозглашенной Луганской народной республики выполнили все условия для проведения обмена удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе лицами, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

с чего всё началось

Самопровозглашенная Луганская народная республика выполнила все условия для проведения обмена пленными. Об этом сообщил представитель ЛНР в гуманитарной группе на переговорах в Минске. Напомним, обмен пленными между Киевом и Донбассом запланирован на воскресенье, 29 декабря.

ЛНР выполнила все условия для проведения обмена пленными

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