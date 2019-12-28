Политика

РЕН ТВРЕН ТВЛНР выполнила все условия для проведения обмена пленными

Самопровозглашенная Луганская народная республика выполнила все условия для проведения обмена пленными. Об этом сообщил представитель ЛНР в гуманитарной группе на переговорах в Минске. Напомним, обмен пленными между Киевом и Донбассом запланирован на воскресенье, 29 декабря.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики выполнили все условия для проведения обмена удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе лицами, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.
РИА Новостивчера в 10:55

Подробнее о событии

В ЛНР заявили о выполнении всех условий для обмена пленными с Киевом

RT на русскомвчера в 12:19

В ЛНР сообщили о выполнении условий для обмена пленными

Газета.Ruвчера в 11:22

ЛНР выполнила все условия для проведения обмена пленными

РЕН ТВвчера в 10:34

В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом

РИА Новостивчера в 10:55

В ЛНР заявили, что республика выполнила все условия для обмена пленными 29 декабря

ТАССвчера в 10:52

В ЛНР сообщили о выполнении всех условий для обмена пленными с Киевом

Московский Комсомолецвчера в 10:51

В ЛНР заявили о выполнении всех условий для проведения обмена пленными

News.ruвчера в 10:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:47, Ашберн
Общество

В Москве началось прощание с Волчек

РБК 01:28
Происшествия

Автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии

Пассажирский автобус компании Ecolines, следовавший по маршруту Санкт-Петербург—Таллин, съехал в кювет и опрокинулся на бок на шоссе в Эстонии.
REGNUM 02:54
Единоборства

Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
РБК 01:00
Политика

Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной

Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
REGNUM 00:22
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Вести.Ru вчера в 21:58
Футбол

Форвард ЦСКА Чалов может перейти в «Брайтон» уже в январе

Английский клуб "Брайтон энд Хоув Альбион" рассматривает возможность приобрести форварда московского ЦСКА Федора Чалова.
Вести.Ru 03:07
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила возврата билетов на мероприятия

Если возврат происходит по инициативе покупателя, за 10 дней до мероприятия он может получить полную стоимость билета.
РБК 02:15
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Российская газета 27 декабря в 13:51
Общество

Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Российская газета вчера в 18:51
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»

Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
РБК вчера в 15:54
Общество

Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Lenta.ru вчера в 17:07
Общество

Президент России подписал закон о возвращении «курилок» в аэропорты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные непрозрачные комнаты для курения.
Интерфакс вчера в 09:56
Хоккей

Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России

Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.
REGNUM вчера в 21:16
Происшествия

Неизвестный с мачете напал на прихожан синагоги в Нью-Йорке

Не менее пяти человек пострадали в результате нападения вооруженного мачете мужчины на прихожан синагоги в округе Рокленд (Монси), пригород Нью-Йорка.
Известия вчера в 23:29
Общество

В канадском ресторане отказались принимать принца Гарри и Меган Маркл

Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл, сообщает ФАН со ссылкой на Vancouver Sun.
Радио Sputnik вчера в 12:33
Политика

Путин подписал закон об информировании граждан о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому граждане получают право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах.
Известия 00:13
Футбол

Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»

Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
РИА Новости вчера в 16:04
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 26 декабря в 12:19
Общество

Москвичам дали советы по выбору мандаринов для новогоднего стола

РБК вчера в 08:32
Экономика

Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
РИА Новости вчера в 05:32
Фигурное катание

Оконфузившаяся Медведева отказалась выступать в России

Утро.ru вчера в 06:49
Космос

Украина показала облик перспективных космических сверхтяжелых ракет

РИА Новости 02:01
Армия и оружие

Боевой лазер «Пересвет» приспособят для авиации

О боевом лазере "Пересвет" рассказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.
Интерфакс вчера в 05:38
Музыка

Георгий Колдун стал вторым в шоу X-Фактор в Украине

КП - Беларусь вчера в 16:50
Политика

В МИД России появился новый департамент по информационной безопасности

В Министерстве иностранных дел России создан 42-й департамент, который будет курировать работу в области международной информационной безопасности.
РБК вчера в 21:10
Хоккей

Овечкин вышел на третье место по голам в большинстве за карьеру в НХЛ

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз», прошедший на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли, завершился победой хозяев — 6:4.
РБК вчера в 23:45
Футбол

Экс-агент Дзюбы: «Это непростой клиент. Многое решает отец»

Матч ТВ вчера в 19:14
Политика

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»

Коммерсантъ вчера в 22:22
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 27 декабря в 17:19
Шоу-бизнес

Годовалую дочь Заворотнюк вывели на лед

Муж тяжелобольной актрисы Петр Чернышев вывел на лед годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк, сообщает StarHit.
Вести.Ru 02:44
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное