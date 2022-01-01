РБКЛНР заявила о занятии украинскими военными школы в поселке в ДонбассеУкраинские войска заняли школу в подконтрольном Киеву поселке Валуйское в Донбассе, рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.РБКЛетом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия.РИА НовостиВ МИД России считают, что Киев готовит наступление на Донецк и Луганск.Smotrim.ruВ ДНР в декабре заявили, что силовики нарушили режим около двух тысяч раз.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРБКРБКФАНКП - ДонецкИзвестияРосбалтГазета.RuРамблерНародные новостиКомсомольская правдаЦентральная Служба НовостейТК ЗвездаПрофильНовостной фронтLife.ruИА Красная ВеснаRT на русскомREGNUMDaily StormПодробнее о событииЛНР заявила о занятии украинскими военными школы в поселке в ДонбассеРБК13:09Народная милиция ЛНР сообщила, что военные ВСУ заняли здание школы в ВалуйскомLenta.ru11:47ВФУ глушат сигналы беспилотников ОБСЕНовостной фронтвчера в 11:03Народная милиция ЛНР сообщила о занятии бойцами ВСУ здания школы в ДонбассеНародные новости09:48Бойцы ВСУ заняли здание школы в селе Валуйское в ДонбассеФАН09:51Народная милиция ЛНР заявила о занятии ВС Украины здания школы в селе ВалуйскоеРИА Новости09:19В ЛНР заявили о занятии ВСУ здания школы в ДонбассеRT на русском09:57Показать ещёОценить507Поделиться