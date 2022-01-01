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ЛНР заявила о занятии украинскими военными школы в поселке в Донбассе

Украинские войска заняли школу в подконтрольном Киеву поселке Валуйское в Донбассе, рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
РБК
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия.
РИА Новости
В МИД России считают, что Киев готовит наступление на Донецк и Луганск.
Smotrim.ru
В ДНР в декабре заявили, что силовики нарушили режим около двух тысяч раз.
РИА Новости

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ЛНР заявила о занятии украинскими военными школы в поселке в Донбассе
РБК13:09
Народная милиция ЛНР сообщила, что военные ВСУ заняли здание школы в Валуйском
Lenta.ru11:47
ВФУ глушат сигналы беспилотников ОБСЕ
Новостной фронтвчера в 11:03
Народная милиция ЛНР сообщила о занятии бойцами ВСУ здания школы в Донбассе
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Бойцы ВСУ заняли здание школы в селе Валуйское в Донбассе
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Народная милиция ЛНР заявила о занятии ВС Украины здания школы в селе Валуйское
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