Экономика

МонаВистаМонаВистаЛУКОЙЛ направляет на дивиденды весь свободный денежный поток

16 октября совет директоров российского нефтяного концерна "Лукойл" принял решение направить все свободные финансовые средства на выплату дивидендов.
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Совет директоров ЛУКОЙЛа в среду, 16 октября, утвердил новые принципы дивидендной политики, которая предполагает выплаты акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (free cash flow, FCF), сообщила
 пресс-служба компании.
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РБК16 октября в 07:23
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