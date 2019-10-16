Экономика
МонаВистаЛУКОЙЛ направляет на дивиденды весь свободный денежный поток
16 октября совет директоров российского нефтяного концерна "Лукойл" принял решение направить все свободные финансовые средства на выплату дивидендов.
Читать в источнике
Оценить84
с чего всё началось
Совет директоров ЛУКОЙЛа в среду, 16 октября, утвердил новые принципы дивидендной политики, которая предполагает выплаты акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (free cash flow, FCF), сообщила пресс-служба компании.РБК16 октября в 07:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:33, Ашберн
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском вчера в 10:14
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
РИА Новости вчера в 20:40
Происшествия
На Урале простились с убитой из-за машины девушкой
Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.
Российская газета 03:32
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48
Происшествия
Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП
Полицейский, сбивший летом в Кировской области шестилетнего мальчика на велосипеде, пнул его тело ногой.
Известия 07:49
Политика
Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Lenta.ru 06:30
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 16 октября в 12:34
Общество
СМИ нашли иностранца, из-за которого ФБК признали иноагентом
Именно переводы от иностранных лиц стали причиной включения ФБК Алексея Навального в реестр «иностранных агентов», напоминает «Медуза».
BFM.ru 05:40
Футбол
Тедеско заявил, что в «Спартаке» изучали «Рубин» перед 13-м туром РПЛ
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
RT на русском 07:46
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отпраздновала день рождения с Тиллем Линдеманном
Среди приглашенных был и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым по слухам у Лободы роман и от которого певица родила дочь Тильду.
7Дней.ру 06:30
Общество
Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами
Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
BFM.ru 06:23
Армия и оружие
Эрдоган опроверг сообщения о продолжении обстрелов в Сирии
Информация о продолжающихся обстрелах турецкими военнослужащими курдских формирований в рамках операции «Источник мира» на севере Сирии не соответствует действительности, заявил 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM 07:31
Происшествия
В Афганистане число погибших при взрывах мечети увеличилось до 31
Число погибших в результате взрывов мечети в Афганистане увеличилось до 31, десятки ранены, сообщило агентство Пажвак.
РИА Новости 07:16
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Общество
Путину рассказали о будущем древнерусских городов
Древнерусские Шуя и Кинешма вернут свой исторический облик.
Российская газета 08:20
Происшествия
Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.
Lenta.ru вчера в 01:46
Общество
Facebook удалил одну из страниц проекта RT с рецептами русской кухни
Facebook удалил одну из страниц проекта Russia Beyond с рецептами русской кухни.
RT на русском вчера в 13:41
Единоборства
Глава UFC отказал Макгрегору в проведении боя с Эдгаром
По словам президента спортивной организации, Макгрегор любит драться и хочет драться снова, однако его боя с Эдгаром не будет, так как американец на две весовые категории ниже ирландца.
NewInform 05:53
Авто
Первый электромобиль Mazda получит необычные двери
Компания Mazda продолжает интриговать поклонников новыми подробностями о своем первом серийном электрокаре.
Автоновости дня 03:20
Шоу-бизнес
Анастасия Коткова заявила об эпидемии венерических болезней в «Доме-2»
Регион online вчера в 09:23
Политика
Миллер объяснил Медведеву ситуацию с контрактом на транзит с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым рассказал об условии для нового контракта на транзит газа с Украиной.
RT на русском 07:02
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
РИА Новости 06:25
Технологии
«ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения
Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
Astera вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Волочкова показала неудачное декольте до пояса
Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru 00:01
Общество
Всеобщая забастовка началась в Каталонии
Всеобщая забастовка началась в Каталонии. Перекрыты ряд дорог, проходят митинги, в аэропорту Барселоны отменены более 50 рейсов.
Известия 05:13
Политика
В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском вчера в 11:27