с чего всё началось

16 октября совет директоров российского нефтяного концерна "Лукойл" принял решение направить все свободные финансовые средства на выплату дивидендов.

ЛУКОЙЛ направляет на дивиденды весь свободный денежный поток

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