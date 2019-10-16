с чего всё началось

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.

ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

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Кино Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы» В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.

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Общество Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.

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Армия и оружие National Interest назвал российское «оружие Судного дня» Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".

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Экономика ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.