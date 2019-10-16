с чего всё началось

16 октября совет директоров российского нефтяного концерна "Лукойл" принял решение направить все свободные финансовые средства на выплату дивидендов.

ЛУКОЙЛ направляет на дивиденды весь свободный денежный поток

Здоровье Минздрав назвал самые опасные прививки В РФ Минздрав подготовил методические рекомендации на случай осложнений после вакцинации.

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Общество Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.

Происшествия Сотрудники ФСБ задержали руководителей московского ОВД «Дорогомилово» Источники ТАСС ранее сообщали лишь о неких следственных действиях в ОВД "Дорогомилово".

Происшествия Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Общество Аналитики сообщили о чрезмерном потреблении яиц россиянами По данным аналитиков, на каждого жителя США в год приходится в среднем 240 яиц, что на 17% меньше, чем в России.

Происшествия Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни» Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС.

Футбол Драка в ВИП-ложе произошла во время матча между Украиной и Португалией Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.

Происшествия Прокуратура назвала причины пожара на плавбазе «Петр Житников» Проверка на плавбазе "Петр Житников" выявила несоблюдение правил пожарной безопасности и безопасности мореплавания, в отношении капитана возбуждено дело об административном правонарушении, судовладельцу вынесено представление, сообщила РИА Новости старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова.

Общество Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.

Армия и оружие Защищающие границы России корабли оказались обездвижены В 2018-2019 годах на дальневосточных патрульных катерах Погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ) несколько раз происходили остановки двигателей, сообщил Mil.Press FlotProm источник в промышленных кругах.

Экономика Росстат: реальные доходы россиян выросли Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

Общество Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2 Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».

Политика Путин предложил отказаться от одного из международных взносов России Президент России Владимир Путин предложил отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах, в которой нет российского представителя.