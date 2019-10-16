Экономика
RT на русскомЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.
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Авто
Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели
Rusargument 04:08
Экономика
Власти Свердловской области готовы установить 2% налоговую ставку на коммерческую недвижимость
Власти Свердловской области готовы установить 2% налоговую ставку на коммерческую недвижимость Правительство Свердловской области рассматривает резонансный проект об изменении налоговой ставки на имущество организаций в связи с принятием новой системы кадастровой оценки недвижимости.
Коммерсантъ Екатеринбург 11:44
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Телепрограмма 14 октября в 11:36
Происшествия
Таджикский мигрант два года насиловал 15-летнюю школьницу в Уфе
В Уфе 44-летний таджикский мигрант два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами, сообщает ГТРК "Башкортостан".
Московский Комсомолец вчера в 05:29
Политика
Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.
РБК вчера в 14:46
Происшествия
Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии
Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей.
Газета.Ru 15:52
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
РИА Новости 18:50
Здоровье
Более 33 млн россиян сделали прививку от гриппа
По данным пресс-службы министерства, за эпидемический сезон 2018-2019 годов против гриппа в РФ были привиты 70,8 млн человек.
ТАСС 17:17
Общество
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 21:08
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия 12:35
Армия и оружие
Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов «Бук-М3»
Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.
Российская газета 04:07
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 09:17
Кино
Первый трейлер фильма «Лед 2» появился в Сети
В Сети опубликован первый трейлер продолжения мелодрамы «Лед».
Известия 12:28
Общество
Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид
Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Росбалт вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец 09:48
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета 14 октября в 06:34
Технологии
Chernobylite появилась в раннем доступе в Steam
Студия The Farm 51 запустила раннюю версию хоррора Chernobylite. Компания сопроводила выход игры геймплейным трейлером.
Cyber.sports.ru 16:01
Гаджеты
Стала известна цена и дата выхода Xiaomi Mi Mix 4
Кубанские новости 11:53
Кино
Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах
Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.
Wday.ru вчера в 08:45
Политика
Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК
Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
RT на русском 10:42
Космос
SpaceX решила запустить на орбиту 30 тысяч новых спутников
Американская космическая компания SpaceX хочет запустить на орбиту Земли дополнительные 30 тысяч спутников.
Телеканал 360° 08:09
Экономика
Депутаты Заксобрания раскритиковали увеличение платы за капремонт
Ашот Рафаэлян сообщил, что повышение платы на 26% станет слишком жестким для населения и высказал предположение о возможном росте на 4-5%.Зампредседателя комитета по строительству Дмитрий Козловский указал министру, что повышать тариф более, чем на 4% нельзя, согласно указу президента о предельном повышении тарифов.
РБК Новосибирск 13:16
Шоу-бизнес
Алла Пугачева снялась в дерзком образе для концерта
В Сети появились новые фото Аллы Пугачевой в стильном и дерзком образе. Уже в ноябре Примадонна даст юбилейный концерт в Минске.
Газета Metro 09:51
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ 08:23