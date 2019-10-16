с чего всё началось

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.

ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Экономика Власти Свердловской области готовы установить 2% налоговую ставку на коммерческую недвижимость Власти Свердловской области готовы установить 2% налоговую ставку на коммерческую недвижимость Правительство Свердловской области рассматривает резонансный проект об изменении налоговой ставки на имущество организаций в связи с принятием новой системы кадастровой оценки недвижимости.

Происшествия Таджикский мигрант два года насиловал 15-летнюю школьницу в Уфе В Уфе 44-летний таджикский мигрант два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами, сообщает ГТРК "Башкортостан".

Политика Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.

Происшествия Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей.

Здоровье Более 33 млн россиян сделали прививку от гриппа По данным пресс-службы министерства, за эпидемический сезон 2018-2019 годов против гриппа в РФ были привиты 70,8 млн человек.

Общество Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2 Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».

Политика Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.

Армия и оружие Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов «Бук-М3» Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.

Спорт Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.

Общество Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.

Шоу-бизнес Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.

Технологии Chernobylite появилась в раннем доступе в Steam Студия The Farm 51 запустила раннюю версию хоррора Chernobylite. Компания сопроводила выход игры геймплейным трейлером.

Кино Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.

Политика Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.

Космос SpaceX решила запустить на орбиту 30 тысяч новых спутников Американская космическая компания SpaceX хочет запустить на орбиту Земли дополнительные 30 тысяч спутников.

Экономика Депутаты Заксобрания раскритиковали увеличение платы за капремонт Ашот Рафаэлян сообщил, что повышение платы на 26% станет слишком жестким для населения и высказал предположение о возможном росте на 4-5%.Зампредседателя комитета по строительству Дмитрий Козловский указал министру, что повышать тариф более, чем на 4% нельзя, согласно указу президента о предельном повышении тарифов.

Шоу-бизнес Алла Пугачева снялась в дерзком образе для концерта В Сети появились новые фото Аллы Пугачевой в стильном и дерзком образе. Уже в ноябре Примадонна даст юбилейный концерт в Минске.