Энергетика
КоммерсантъЛУКОЙЛ не исключает цену нефти $90 за баррель в 2025–2035 годах
В период 2025–2035 годов при повышенном спросе на нефть цена за баррель может увеличиться до $90, следует из долгосрочного прогноза ЛУКОЙЛа.
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Технологии
Пользователи групповых чатов в WhatsApp оказались уязвимыми
Сотрудники компании Check Point выявили ошибку, позволяющую участникам групповых чатов в WhatsApp заблокировать сервис на устройствах собеседников.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Армия и оружие
В «Уралтрансмаше» рассказали о модернизации мощнейшей пушки «Малка»
Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря.
Армия и оружие
Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо
Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
Наука
Полярные визитеры
Исследователи проведут в общей сложности год на немецком ледоколе Polarstern («Полярная звезда») с целью изучения климатической системы Арктики и влияния на нее глобального потепления.
Общество
Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx
Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Политика
В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине
Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
Общество
Посол Британии раскрыл ответ Скрипалей российским дипломатам
Посол Великобритании в России Лори Бристоу в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о судьбе бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Политика
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
Гаджеты
В РФ подешевели смартфоны Huawei и Honor
В России перед Новым годом Huawei и Honor запускают новые акции со скидками.
Общество
Нижегородская «умная остановка» показала «провокационное» видео
Расследование оппозиционера Алексея Навального было показано на экране одной из новых «умных остановок», который в Нижнем Новгороде в рамках концессионного соглашения с мэрией разместило ПАО «Ростелеком».
Общество
Boeing временно остановит производство 737 Max
Самолет перестал подниматься в воздух с марта 2019 года после двух смертельных аварий, в результате которых погибли в общей сложности 346 человек.
Происшествия
Интересно полиция подаёт информацию об организаторе
Интересно полиция подаёт информацию об организаторе убийства трехлетнего мальчика в центре Киева: «25-летний уроженец России, привлекший в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области».
Политика
Орешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих могла бы позитивно отразиться на российской экономике.
Кино
Три российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»
Армия и оружие
Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства
Во вторник, 17 декабря, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение первый авианосец китайского производства.
Технологии
Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер
Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Хоккей
СКА вырвал победу у «Северстали», проигрывая 0:3 к третьему периоду
СКА одержал победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Финансы
Назван идеальный курс рубля для экономики России
Увеличение глобального спроса, прежде всего, на доллар оказывает давление на рубль.
Политика
Россия расширила санкции в отношении граждан и товаров с Украины
Российское правительство расширило перечень украинских товаров, которые нельзя будет ввозить в страну, а также список граждан, к которым применяются ограничительные меры.
Экономика
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум.
Футбол
Российскому футболу предрекли реформы
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о возможных реформах в российском футболе.
Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.
Кино
Тарантино не хочет снимать продолжение «Звёздного пути»
Кинорежиссёр Квентин Тарантино думает над тем, чтобы отказаться от работы над полнометражным фильмом «Звёздный путь».
Политика
Dziennik Gazeta Prawna (Польша): президентский советник пишет, что американцы — болваны, а наши протесты по поводу Крыма смехотворны (Dziennik Gazeta Prawna)
Член президентского совета не стесняется использовать эмоциональные формулировки.
Происшествия
Депутата Переславля задержали по подозрению в убийстве
Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.
Политика
Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.