В период 2025–2035 годов при повышенном спросе на нефть цена за баррель может увеличиться до $90, следует из долгосрочного прогноза ЛУКОЙЛа.

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