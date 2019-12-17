Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЛУКОЙЛ не исключает цену нефти $90 за баррель в 2025–2035 годах

В период 2025–2035 годов при повышенном спросе на нефть цена за баррель может увеличиться до $90, следует из долгосрочного прогноза ЛУКОЙЛа.
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«ЛУКОЙЛ»: цены на нефть будут зависеть от климатического фактора

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