"У нас около 30 тыс. баррелей в сутки. Мы надеемся, что если такими темпами будет идти увеличение объемов производства, то мы уже в конце января - феврале выйдем на полный потенциал своей добычи нефти и по России, и за рубежом", - передает Прайм слова Алекперова.
«Мемориал»* занят не только историей репрессий, но самой подлинной историо-графией – возвращением стертых имен, свидетельством о тайных преступлениях; он возвращает имена не только жертвам, но и палачам, и это не нравится сегодняшней власти.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провели 50-минутный телефонный разговор, в котором обсудили пути разрешения миграционного кризиса на границе Белоруссии с ЕС.