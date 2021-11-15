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«Лукойл» настаивает на введении стимулов НДД для вязкой нефти с 2022 года

Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов сомневается в том, что цена на нефть в ближайшее время достигнет $100 за баррель.
Интерфакс
"Лукойл" заинтересован во вхождении в газовые и нефтяные проекты в Казахстане, рассказал журналистам глава компании Вагит Алекперов.
ПРАЙМ
В 2022 году, с учетом ограничений ОПЕК+, компания планирует добыть 83 миллиона тонн нефти.
URA.Ru
"У нас около 30 тыс. баррелей в сутки. Мы надеемся, что если такими темпами будет идти увеличение объемов производства, то мы уже в конце января - феврале выйдем на полный потенциал своей добычи нефти и по России, и за рубежом", - передает Прайм слова Алекперова.
Агентство нефтегазовой информации

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В ближайшее время цена нефти вряд ли достигнет $100 за баррель - Алекперов
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