"У нас около 30 тыс. баррелей в сутки. Мы надеемся, что если такими темпами будет идти увеличение объемов производства, то мы уже в конце января - феврале выйдем на полный потенциал своей добычи нефти и по России, и за рубежом", - передает Прайм слова Алекперова.