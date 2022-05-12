ПАО "ЛУКОЙЛ" подписало соглашение с дочерними обществами Shell plc о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России, сообщила российская НК.
Минобороны России опубликовало видео, демонстрирующее, как подразделения ВС РФ при помощи самоходных гаубиц "Мста-С" ведут огонь по украинским позициям с целью уничтожить артиллерийские батареи противника.
Отправки оружия на Украину могут привести к прямому столкновению России и НАТО, которое рискует перерасти в полноценную ядерную войну, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.