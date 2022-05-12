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«ЛУКОЙЛ» приобретет 411 АЗС Shell в РФ и маслозавод в Торжке

ПАО "ЛУКОЙЛ" подписало соглашение с дочерними обществами Shell plc о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России, сообщила российская НК.
Интерфакс
В свою очередь директор сегмента downstream Shell Хайберт Вигевено подчеркнул, что в рамках сделки более 350 работников «Шелл Нефти» сохранят трудовые отношения с новым собственником.
РБК
Сеть АЗС Shell в России насчитывает более 370 заправок в 28 городах.
РБК
Соглашение с "ЛУКОЙЛом" последовало за объявлением Shell в начале марта о намерении поэтапно отказаться от всех российских углеводородов, уточняет иностранная компания в своем сообщении.
Интерфакс

Подробнее о событии

ЛУКОЙЛ купил владеющую АЗС в России дочку Shell
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Forbes05:37
«ЛУКОЙЛ» приобретет 411 АЗС Shell в РФ и маслозавод в Торжке
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