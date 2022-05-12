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«ЛУКОЙЛ» приобретет 411 АЗС Shell в РФ и маслозавод в Торжке

ПАО "ЛУКОЙЛ" подписало соглашение с дочерними обществами Shell plc о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России, сообщила российская НК.
Интерфакс
«В рамках данной сделки более 350 работников ООО "Шелл Нефть" сохранят трудовые отношения с новым собственником»,— заявил директор сегмента Даунстрим Shell Хайберт Вигевено.
Коммерсантъ
Сеть АЗС Shell в России насчитывает более 370 заправок в 28 городах.
РБК
Еще в марте Shell объявляла о намерении уйти с российского рынка и выйти из совместных проектов с «Газпромом».
BFM.ru

Подробнее о событии

ЛУКОЙЛ купил владеющую АЗС в России дочку Shell
RT на русском05:15
«Лукойл» купит дочернюю компанию Shell в России, владеющую автозаправками и заводом ГСМ
РИА Новости05:54
«Лукойл» купит у Shell заправки и завод в России
Forbes05:37
«ЛУКОЙЛ» приобретет 411 АЗС Shell в РФ и маслозавод в Торжке
Интерфакс05:28
«Лукойл» покупает АЗС и завод Shell в России
ТАСС05:57
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