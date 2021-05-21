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«Лукойл» создал структуру под энергокомпании с высоким углеродным следом

Энергогенерирующие активы «Лукойла» на юге России с высоким углеродным следом консолидированы в новой структуре — «ВДК-Энерго». Дочернее предприятие «Волга-Дон-Кубань» было зарегистрировано в январе 2021 года.В источнике
ФАН
OilCapital.ru
РБК
Деловое.ТВ
Lenta.ru
Экономика сегодня
ПРАЙМ

С чего всё началось

ЛУКОЙЛ разделил свой бизнес в энергетике

ЛУКОЙЛ сконцентрировал коммерческую энергогенерацию на юге России с высоким углеродным следом в отдельной «дочке» — «ВДК-Энерго» (аббревиатура от «Волга-Дон-Кубань»), которая была зарегистрирована в январе 2021 года. Это следует из данных СПАРК.
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ЛУКОЙЛ разделил свой бизнес в энергетике

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ЛУКОЙЛ разделил свой бизнес в энергетике

РБК01:00
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Комитет СФ поддержал проект о запрете избираться причастным к экстремизму

Профильный комитет Совета федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию принятого ранее Госдумой в первом чтении законопроекта, лишающего права избираться в парламент тех, кто причастен к деятельности экстремистских объединений, следует из заключения комитета (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости08:07