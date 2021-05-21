Энергогенерирующие активы «Лукойла» на юге России с высоким углеродным следом консолидированы в новой структуре — «ВДК-Энерго». Дочернее предприятие «Волга-Дон-Кубань» было зарегистрировано в январе 2021 года.

С чего всё началось ЛУКОЙЛ разделил свой бизнес в энергетике ЛУКОЙЛ сконцентрировал коммерческую энергогенерацию на юге России с высоким углеродным следом в отдельной «дочке» — «ВДК-Энерго» (аббревиатура от «Волга-Дон-Кубань»), которая была зарегистрирована в январе 2021 года. Это следует из данных СПАРК. РБК 01:00