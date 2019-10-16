с чего всё началось

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.

Музыка На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».

Политика Россия и Литва договорились об обмене шпионами Литва и Россия договорились обменяться осужденными за шпионаж. Об этом сообщает агенство BNS со ссылкой на информированные источники.

Здоровье В Челябинске школу закрыли на карантин из-за пневмонии По данным пресс-службы Роспотребнадзора, по состоянию на 11 октября из-за заболеваемости ОРВИ и пневмонией были закрыты на карантин четыре класса в четырех школах, из них один – в школе №100, а также гимназии № 26, школах №137 и №93.

Космос NASA показало новые скафандры для полетов на Луну Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.

Общество В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер Коллективу медучреждения, в составе двух врачей и 43 человек среднего медицинского персонала, предложили работу в других отделениях областного противотуберкулезного диспансера с сохранением заработной платы и доставкой до места работы.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Политика Пик поставок вооружений в рамках гособоронзаказа пройден, заявил Путин Пик поставок вооружений в рамках гособоронзаказа в целом пройден, теперь перед ОПК стоят задачи по увеличению гражданской высокотехнологичной продукции, заявил президент РФ Владимир Путин.

Общество Гидрометцентр прогнозирует теплый ноябрь Из северных регионов температура выше нормы ожидается в Мурманской и Архангельской областях, Карелии и Коми, а среди азиатских — на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Политика Эрдоган отказался встречаться с Пенсом и Помпео Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИДа Мевлютом Чавушоглу.