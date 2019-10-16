с чего всё началось

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.

ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

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Экономика В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.

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Гаджеты Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.

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Происшествия В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.

Общество В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.

Хоккей НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста Зыкова за допинг Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о дисквалификации российского форварда клуба «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова за нарушение антидопинговых правил.

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.

Футбол Галямин назвал трансфер Филиппа большой глупостью Бывший спортивный директор «Динамо» Дмитрий Галямин в эфире YouTube-канала «СЭ» оценил трансфер нападающего Максимилиана Филиппа из дортмундской «Боруссии».

Политика Рада создала комиссию по расследованию деятельности трёх телеканалов Верховная рада создала следственную комиссию по расследованию действий телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK, а также для обеспечения противодействия «информационному воздействию» России.

Общество Умерла известная кубинская балерина Алисия Алонсо Алисия Алонсо участвовала в создании Американского балетного театра, работала в Михаилом Фокиным, Джорджем Баланчиным и другими прославленными постановщиками.