Экономика
МонаВистаЛУКОЙЛ направляет на дивиденды весь свободный денежный поток
16 октября совет директоров российского нефтяного концерна "Лукойл" принял решение направить все свободные финансовые средства на выплату дивидендов.
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с чего всё началось
Совет директоров ЛУКОЙЛа в среду, 16 октября, утвердил новые принципы дивидендной политики, которая предполагает выплаты акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (free cash flow, FCF), сообщила пресс-служба компании.РБКвчера в 07:23
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 00:31, Вашингтон
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI 15 октября в 14:34
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Общество
Алексей Ягудин рассказал о лечении Татьяны Тотьмяниной в онкоцентре
Алексей Ягудин прокомментировал новость о том, что Татьяна Тотьмянина, его супруга, обратилась за помощью в онкоцентр.
7Дней.ру вчера в 02:00
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Политика
Трамп обвинил Пелоси в срыве встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп сообщил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сорвалась на встрече с ним.
Интерфакс вчера в 22:17
Общество
Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать
Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru вчера в 09:58
Экономика
С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению
В рамках тестирования законодательной инициативы министерства, Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут предоставлять гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
RT на русском вчера в 22:34
Общество
Новый законопроект о виноградарстве и виноделии внесен в Госдуму
Группа депутатов Госдумы во главе с двумя лидерами фракций - Сергеем Неверовым ("Единая Россия") и Владимиром Жириновским (ЛДПР) - внесла в Госдуму законопроект, направленный на установление единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия.
ТАСС вчера в 08:49
Армия и оружие
Минобороны показало карту расстановки сил в Сирии
Журналистская правда 15 октября в 11:45
Культура
Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова
Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости 15 октября в 17:12
Недвижимость
Риелторы оценили влияние реновации на рынок аренды жилья в Москве
Сегодня в пятиэтажках, которые попали в список под реновацию, сдается около 3% от всего предложения арендных квартир в Москве.
РБК вчера в 06:38
Шоу-бизнес
Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем
Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Комсомольская правда вчера в 18:15
Происшествия
Минобороны взыскало с военного инструктора 12 млн за разбитый самолет
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 10:18
Политика
Bloomberg сравнил действия Эрдогана в Сирии с «крымской весной»
По мнению автора, Эрдоган в Сирии, очевидно, надеялся на успех в крымском стиле - на постановку всех перед свершившимся фактом.
Znak.com вчера в 21:46
Происшествия
Кот-наркокурьер сбежал из зооуголка перед заседанием суда
В Туле перед заседанием суда сбежал важный вещдок - кот, с помощью которого заключенным в колонию передавались наркотики.
Газета.Ru вчера в 07:44
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
РИА Новости вчера в 18:50
Политика
Путин потребовал отчета о тратах на ликвидацию последствий паводков
Президент Владимир Путин потребовал у правительства предоставить отчет о том, как были потрачены средства на помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области.
РБК вчера в 08:29
Происшествия
В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья
РИА Новости вчера в 14:01
Авто
УАЗ оснастит свои автомобили новыми опциями
Что касается мультимедийной системы, то их запатентовано две, где одна имеет большой экран, а вторая предназначена для более дешевых комплектаций.
Tvoe-avto.com 15 октября в 11:03
Культура
Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов»
Очередной седьмой сезон популярных «Сватов» оказался под реальной угрозой из-за ухода многих актеров, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:41
Политика
Сатанистам разрешили собираться в Военно-морской академии США
В Соединенных Штатах сатанистам официально разрешили собираться в элитной Военно-морской академии США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15 октября в 08:42
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru вчера в 03:49
Происшествия
СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следствие просит арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля, обвиняемых в "применении насилия" к сотрудникам Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
РИА Новости вчера в 03:33
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе 2019 года Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Кино
Новый трейлер фильма «Аванпост» с Алексеем Чадовым появился в Сети
Новый трейлер фантастического российского фильма "Аванпост" появился на популярном видеохостинге в YouTube.
VSE42.RU вчера в 23:56
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 15 октября в 07:43
Хоккей
Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ
«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия вчера в 13:24
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Футбол
В Москве появится новый футбольный клуб с названием Moscow City
В Москве будет создан новый футбольный клуб Moscow City.
ProstoProSport вчера в 17:20