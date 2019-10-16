Экономика
RT на русскомЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.
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с чего всё началось
Одна из крупнейших в России нефтяных компаний, «Лукойл», меняет дивидендную политику – такое решение принял в среду, 16 октября, совет директоров компании.Ведомости07:24
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Общество
Трех военных атташе посольства США задержали под Северодвинском
Во время проверки пассажиров поезда, следовавшего сообщением «Ненокса — Северодвинск», 14 октября были задержаны трое американцев, подозреваемых в нарушении правил пребывания на территории РФ, сообщает РЕН ТВ.
Политика
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Путин заявил о новой задаче для ОПК
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Вратарь «Зенита» Лунев стал отцом
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Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Финансы
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Промсвязьбанк (ПСБ) до конца года станет собственником акций Связь-банка, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Армия и оружие
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
На проходящей в Южной Корее с 15 по 20 октября 2019 года очередной Сеульской международной выставке аэрокосмической и оборонной промышленности ADEX- 2019, южнокорейские конструкторы представили макет новейшего перспективного танка нового поколения NGMBT.
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Портал Tarantas.News совместно со специалистами технических центров подготовил пятерку советов для каждого автовладельца, которые продлят «жизнь» силовой установке.
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Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26
По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
Армия и оружие
Брошенная военная база попала в объектив
Видеоролики из Сирии вызвали возмущение пользователей Twitter Пользователи соцсетей из США обсуждают выложенные в сеть ролики, на которых журналисты российских СМИ изучают спешно брошенную американскими военными базу в Сирии.
Политика
СМИ узнали о подготовке РФ и Литвой обмена осужденными за шпионаж
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Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет
Сирийские вооруженные силы впервые с 2014 года вошли в город Ракка на севере страны, сообщает РИА Новости.
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В крови мальчика, сбитого полицейским под Кировом, нашли алкоголь
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере
Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Политика
Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России
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Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики
Международный валютный фонд в своем новом докладе ухудшил из-за торговых споров прогноз роста мировой экономики в этом году до 3% и до 3,4% - в будущем году.
Общество
В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер
Напомним, медицинский персонал Чернавского тубдиспансера выступает против закрытия учреждения.
Киберспорт
Winstrike расформировала состав — новый соберет ArsZeeqq
Илью Lil Ильюка, Александра nofear Чурочкина и Заура Cooman Шахмурзаева отправили в запас Winstrike Team по Dota 2. Новую команду соберет Арсений ArsZeeqq Усов, который стал тренером коллектива.
Общество
Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве
50-летняя Юрасова, сыгравшая жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", была задержана в одном из московских фитнес-центров.
Политика
Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР
"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Футбол
Агуэро попал в автомобильную аварию
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.
Происшествия
Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
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«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
Общество
Между Россией и Грузией восстановлено сообщение
Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня.
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
Наука
Городской шум снизил стресс во время размножения у птиц
Звуки города снижают концентрацию гормонов стресса в крови птиц во время размножения. К такому выводу пришли британские ученые.