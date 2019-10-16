с чего всё началось

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.

ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Общество Трех военных атташе посольства США задержали под Северодвинском Во время проверки пассажиров поезда, следовавшего сообщением «Ненокса — Северодвинск», 14 октября были задержаны трое американцев, подозреваемых в нарушении правил пребывания на территории РФ, сообщает РЕН ТВ.

Политика Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков Президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, заявил, что очень хотел бы услышать, как осваиваются средства на помощь пострадавшим.

Политика Путин заявил о новой задаче для ОПК Российский президент Владимир Путин на совещании по оздоровлению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что перед организациями стоят масштабные задачи по диверсификации производства.

Армия и оружие Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT На проходящей в Южной Корее с 15 по 20 октября 2019 года очередной Сеульской международной выставке аэрокосмической и оборонной промышленности ADEX- 2019, южнокорейские конструкторы представили макет новейшего перспективного танка нового поколения NGMBT.

Армия и оружие Брошенная военная база попала в объектив Видеоролики из Сирии вызвали возмущение пользователей Twitter Пользователи соцсетей из США обсуждают выложенные в сеть ролики, на которых журналисты российских СМИ изучают спешно брошенную американскими военными базу в Сирии.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики Международный валютный фонд в своем новом докладе ухудшил из-за торговых споров прогноз роста мировой экономики в этом году до 3% и до 3,4% - в будущем году.

Киберспорт Winstrike расформировала состав — новый соберет ArsZeeqq Илью Lil Ильюка, Александра nofear Чурочкина и Заура Cooman Шахмурзаева отправили в запас Winstrike Team по Dota 2. Новую команду соберет Арсений ArsZeeqq Усов, который стал тренером коллектива.

Политика Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР "Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.

Футбол Агуэро попал в автомобильную аварию Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.

Происшествия Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.