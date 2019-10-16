Экономика
RT на русскомЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.
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Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия 12:35
Политика
Кадыров назвал выдумками сообщения о зачистке его окружения
Коммерсантъ 16:47
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Экономика
Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета
Самые сильные расхождения в прогнозах Минфина и Росимущества Счетная палата обнаружила по двум компаниям – «Транснефть» и РЖД: есть риск недополучить по ним 156 млрд и 187 млрд руб. за 2020–2022 гг. соответственно.
Ведомости 14 октября в 04:32
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец 09:48
Кино
Первый трейлер фильма «Лед 2» появился в Сети
В Сети опубликован первый трейлер продолжения мелодрамы «Лед».
Известия 12:28
Недвижимость
В Подмосковье стало меньше элитных коттеджей
Объем предложения на первичном рынке элитной загородной недвижимости по итогам третьего квартала 2019 года составил 555 лотов, оказавшись рекордно низким за последние шесть лет.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Политика
Путин и Эрдоган обсудили турецкую операцию в Сирии
Наша версия 03:34
Политика
Бывший президент Польши назвал Россию прекрасной
Бывший польский президент Лех Валенса заявил, что Россия - прекрасная страна, которая изменилась в лучшую сторону.
Газета.Ru 22:32
Шоу-бизнес
Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем
Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Комсомольская правда 18:15
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
РИА Новости 18:50
Транспорт
«Победа» объявила о повышении цен на 40% из-за решения суда
Авиакомпания «Победа» приняла решение поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию.
РБК вчера в 20:10
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Кино
«Джокер» снова возглавил российский прокат
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 14 октября в 04:23
Экономика
Число россиян с просроченными микрозаймами за год выросло на четверть
Число российских заемщиков с просроченной более чем на 90 дней задолженностью перед микрофинансовыми организациями (МФО) на конец сентября составило 3,5-4 млн человек - это на 25% больше, чем годом ранее.
ТАСС 20:05
Финансы
«Ползучий отказ от доллара» начался: центробанки сдают американскую валюту
Флагман финансовой прессы Financial Times обнаружил любопытный феномен: мировые центральные банки постепенно, но последовательно снижают количество долларов в своих золотовалютных резервах.
РИА Новости вчера в 01:00
Культура
Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов»
Очередной седьмой сезон популярных «Сватов» оказался под реальной угрозой из-за ухода многих актеров, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:41
Шоу-бизнес
Яна Рудковская дебютировала на обложке журнала Татлер
Телеведущая в первый раз появилась на обложке этого издания Обложку очередного выпуска журнала "Татлер" украсила Яна Рудковская.
SM News 13:36
Экономика
В России планируют отменить «банковский роуминг»
Банковский роуминг останется в прошлом. То есть планируется отменить комиссию за межрегиональные переводы внутри одного банка.
Вести.Ru 19:21
Кино
Трейлер фильма «Аванпост» появился в Сети
Две эксклюзивные сцены фантастического блокбастера «Аванпост» с использованием новейшей компьютерной графики расскажут тебе больше о мире после конца света, — говорится в описании трейлера.
iReactor 22:25
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Политика
Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля.
Коммерсантъ 17:33
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе 2019 года Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском 21:56
Гаджеты
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
The GEEK 16:45
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Общество
Меган Маркл прибыла на мероприятие в старой одежде
Меган Маркл прибыла на церемонию награждения WellChild Awards, посвященную детям с тяжелыми заболеваниями, в старой одежде.
Вечерняя Москва 05:07
Экономика
Минфин отказывает «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД
В общей сложности нужно 44 млрд руб. "Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020 – 2022 годы.
Коммерсантъ 18:21
Авто
Honda показала первое изображение нового Jazz
Honda Jazz, известная на некоторых рынках под именем Fit, готовится к смене поколения.
Motor 04:43