с чего всё началось

Совет директоров "Лукойла" рекомендовал акционерам одобрить промежуточные дивидендные выплаты по итогам девяти месяцев этого года в размере 192 рублей на акцию и принять решение об уменьшении уставного капитала компании путем приобретения части размещенных акций.

Политика В МИД России объяснили снятие с поезда американских дипломатов В российском МИДе прокомментировали ситуацию с американскими дипломатами, которых сняли с поезда "Ненокса-Северодвинск" из-за того, что у них не было специальных разрешительных документов на посещение данной территории, так как Северодвинск является закрытой территорией и иностранные граждане могут посещать его только при наличии разрешения.

Общество Кадастровая палата подвела итоги Всероссийской недели консультаций Эксперты Федеральной Кадастровой палаты подвели итоги завершившейся в октябре Всероссийской недели консультаций по вопросам, связанным с куплей-продажей жилья.

Происшествия В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.

Политика Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал письмо американского лидера Дональда Трампа своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, назвав его «необычным».

Армия и оружие Американский эсминец Porter покинул порт Одессы Как сообщает агентство УНИАН, пресс-служба СБУ по Одесской области проинформировала, что из порта Одессы вышел ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter.

Авто Hyundai создал боевую машину Veloster под именем Grappler Помимо значительно увеличенного дорожного просвета, Grappler был оснащен колесами Method Racing, обутыми в негабаритную резиновую резину, изготовленными на заказ передними и задними защитными кожухами для защиты обоих концов, капотом Seibon с вентиляцией из углеродного волокна и выхлопной трубкой Borla Cat-back - ну, это так, его звуки соответствуют внешности.

Общество В России предпенсионеры пожаловались на увольнения Год назад в УК РФ появилась статья за их увольнение или необоснованный отказ при трудоустройстве, которая предполагает наложение штрафа до 200 тысяч рублей или обязательные работы.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Армия и оружие Российский военный спутник разделился на орбите По данным Минобороны РФ, космические аппараты проходят на орбите испытания, связанные с обслуживанием и передачей телеметрической информации о состоянии спутников.

Происшествия В Москве арестовали лжеврача, «лечившего» пенсионеров гречкой В Москве арестовали мужчину, которого подозревают в продаже пенсионерам гречки под видом лекарств, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Общество Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане 16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.

Экономика В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.

Политика Лукашенко объяснил задержание россиянки Богачевой в Минске Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал «накручивание ситуации» вокруг задержания россиянки Анны Богачевой в Минске 13 октября, передает БелТА.

Экономика В мэрии Екатеринбурга объяснили, зачем повышать налог на имущество Комиссия мэрии Екатеринбурга по бюджету и экономической политике вынесла на рассмотрение гордумы изменения в расчетах налога на имущество физических лиц.

Общество Россиянам предрекли «пожилое» бабье лето В центральной части России в ближайшее время установится теплая и солнечная погода — синоптики называют такой период «пожилым» бабьем летом.

Происшествия Обвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии против представителя власти на несанкционированной акции 27 июля в Москве, находится за рубежом, несмотря на подписку о невыезде.

Общество Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными Например, работникам компаний стоит воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах.