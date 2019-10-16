Экономика

ТАССТАССАкционеры «Лукойла» 3 декабря обсудят промежуточные дивиденды

Совет директоров "Лукойла" рекомендовал акционерам одобрить промежуточные дивидендные выплаты по итогам девяти месяцев этого года в размере 192 рублей на акцию и принять решение об уменьшении уставного капитала компании путем приобретения части размещенных акций.
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с чего всё началось
Совет директоров ЛУКОЙЛа в среду, 16 октября, утвердил новые принципы дивидендной политики, которая предполагает выплаты акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (free cash flow, FCF), сообщила
 пресс-служба компании.
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